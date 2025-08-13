Шок: Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». И между строк раскритиковал Луиса Энрике на прощание

«ПСЖ» не покидает новостные ленты. На днях парижане оформили громкий трансфер украинского защитника Ильи Забарного — футболист ранее отказывался переезжать во Францию из-за Матвея Сафонова. Теперь болельщиков ждет не менее скандальный трансфер, но уже на выход — об уходе заявил голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Атмосфера накалилась
На самом деле тяжелые отношения Доннаруммы и «ПСЖ» не новость. О грядущем расставании французская пресса писала уже несколько недель. Главная причина похолодания — контракт 26-летнего итальянца, который завершается летом 2026 года. Стороны никак не могли согласовать его продление — в итоге в Париже приняли решение избавиться от Джанлуиджи.
Вероятно, в «ПСЖ» были бы более открыты к переговорам, если бы не два фактора. Первый — мнение Луиса Энрике. По данным L`Equipe, Доннарумма не устраивал тренера. Особенно испанца смущала игра ногами — но и без нее он неоднократно оставлял вратаря в запасе в прошлом сезоне.
Второй момент — наличие мощного конкурента на рынке в лице голкипера «Лилля» Люки Шевалье. Последний в итоге оказался в Париже — «ПСЖ» заплатил за 23-летнего вратаря 40 миллионов евро, что сделало его пятым по стоимости на этой позиции в истории футбола. В прессе моментально появились новости о том, что именно Люка в новом сезоне будет первым номером столичной команды.
По слухам, Доннарумма намеревался покинуть «ПСЖ» сразу после объявления о трансфере Шевалье. Однако Джиджи сделал это только после того, как Луис Энрике не включил его в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа. Примечательно, что в заявку попали Шевалье и даже россиянин Матвей Сафонов, которого, по данным французов, также активно «сливают» из клуба из-за Забарного.
Энрике объяснил решение загадочно: «Доннарумма — один из лучших вратарей мира, в этом нет сомнений. А как человек он даже лучше. Но такова жизнь футболистов топ-уровня. И я несу ответственность за это трудное решение. Если бы это было легко, любой бы это сделал. Эти решения связаны с тем, какой вратарь нужен моей команде», — рассказал тренер.
Письмо Доннаруммы
Комплименты не впечатлили итальянца — в открытом письме он косвенно обвинил тренера в выдавливании из клуба: «С первого дня я отдавал все силы как на поле, так и за его пределами, чтобы заслужить свое место и защищать ворота “ПСЖ”. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен», — заявил вратарь.
Доннарумма добавил, что хотел бы попрощаться с болельщиками: «Я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на “Парк-де-Пренс” и попрощаться как полагается. Если этого не случится, хочу, чтобы вы знали: ваша поддержка и любовь значат для меня все, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас — благодаря вам я чувствовал себя как дома».
Джанлуиджи закончил послание так, что сомнений не осталось — в «ПСЖ» его не будет: «Моим товарищам по команде, моей второй семье: спасибо за каждую битву, каждый раз, когда мы смеялись, каждый момент, который мы разделили. Вы навсегда останетесь моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж», — написал итальянец.
Куда дальше?
Объявление Джанлуиджи выглядит немного поспешным — в отличие от того же Килиана Мбаппе, годом ранее ушедшего в «Реал» при таких же скандальных обстоятельствах, его контракт действует еще год, и для окончательного ухода нужен трансфер. Бесплатно итальянца никто отпускать не намерен — по данным инсайдера Бена Джейкобса, «ПСЖ» просит за Доннарумму около 30 миллионов евро.
Есть ли претенденты? Конечно, да — RMC Sport сообщил, что кандидатурой вратаря сборной Италии интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». А инсайдер Фабрицио Романо заявил, что голкипера может подписать «Манчестер Сити», если нынешний вратарь горожан Эдерсон уедет в «Галатасарай».
Конкретики в слухах пока мало. Но, учитывая официальное объявление от Доннаруммы, в ближайшие дни ее должно стать больше.
Джанлуиджи присоединился к «ПСЖ» в 2021 году. С тех пор он сыграл за парижан 161 матч и выиграл десять трофеев, включая четыре чемпионства во Франции и Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.
Автор: Артем Белинин