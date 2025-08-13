Шок: Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». И между строк раскритиковал Луиса Энрике на прощание

Доннарумма добавил, что хотел бы попрощаться с болельщиками: «Я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на “Парк-де-Пренс” и попрощаться как полагается. Если этого не случится, хочу, чтобы вы знали: ваша поддержка и любовь значат для меня все, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас — благодаря вам я чувствовал себя как дома».