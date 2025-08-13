Сафонову нужно уйти из «ПСЖ» вслед за Доннаруммой. Клуб откровенно сливает Матвея

Под два десятка матчей, требл, хорошая статистика, комплименты от тренера. Итоги первого евросезона могли немного оторвать от реальности. Все же в Париже есть четкая вратарская иерархия, в которой у Сафонова практически нет и не было шансов оказаться на вершине. Напоминает положение Андрея Лунина в «Реале» — как ни играй, Куртуа вернется и больше не пустит в старт. Влияет и статус, и заслуги, и, конечно, заоблачный уровень мастерства. Тот же Джанлуиджи весной в одиночку для «ПСЖ» пару матчей плей-офф Лиги чемпионов вытащил.