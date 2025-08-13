Сафонову нужно уйти из «ПСЖ» вслед за Доннаруммой. Клуб откровенно сливает Матвея

Нет причин оставаться
Летом 2024 года российская аудитория с осторожностью встречала переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Безусловно, сам по себе трансфер воспринимался чем-то нереальным и классным — мировой супергранд платит 20 миллионов евро за воспитанника «Краснодара». Еще и в такое, скажем так, специфичное время. Но спортивные перспективы вратаря вызывали вопросы.
Было очевидно, что его берут вторым голкипером, под Доннарумму. Матвей, надо сказать, дебютным сезоном превзошел все ожидания. Нет, он не стал первым номером, но набрал 17 матчей за Париж, семь из которых насухо, и заметно поучаствовал в завоевании требла. Выходил и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в Кубке, и в Суперкубке. Везде, в общем.
В какой-то момент Сафонов настолько напряг конкурента, что Джанлуиджи задумался об уходе из команды. Главное французское спортивное медиа L'Equipe писало о сильном недовольстве Доннаруммы — итальянец не понимал, почему все чаще обнаруживал себя на скамейке запасных. Хотя Луис Энрике объяснял решения в том числе публично. Например, когда поставил россиянина на «Баварию» в ЛЧ: «Я выбрал Сафонова для преодоления прессинга “Баварии” и создания превосходства при розыгрыше мяча».
То есть у Матвея действительно были преимущества перед Доннаруммой, которые видел и признавал главный тренер. Пусть к весне игровое время Сафонова существенно сократилось, треть требла все равно почти целиком принадлежит ему, а не Джиджо, ведь в победном Кубке Франции пять из шести матчей провел именно он. Еще одну встречу отстоял Арнау Тенас.
Под два десятка матчей, требл, хорошая статистика, комплименты от тренера. Итоги первого евросезона могли немного оторвать от реальности. Все же в Париже есть четкая вратарская иерархия, в которой у Сафонова практически нет и не было шансов оказаться на вершине. Напоминает положение Андрея Лунина в «Реале» — как ни играй, Куртуа вернется и больше не пустит в старт. Влияет и статус, и заслуги, и, конечно, заоблачный уровень мастерства. Тот же Джанлуиджи весной в одиночку для «ПСЖ» пару матчей плей-офф Лиги чемпионов вытащил.
Но чем плохо место второго голкипера в лучшей команде планеты с регулярными шансами проявить себя? Вечным резервистом быть не хочется, но пару лет в среде с главными футболистами современности наверняка позволят рассчитывать на достойное продолжение карьеры. И все складывалось нормально, пока не наступило лето.
«ПСЖ», особенно на фоне некоторых других грандов, не слишком активно включился в трансферные дела и совершил всего два приобретения. Вот только оба — как нарисованные ручкой линии, образующие крест на фамилии Сафонова в планах клуба. Первая — Шевалье, вторая — Забарный. После таких покупок не хватает лишь официального заявления, что Матвей Парижу не нужен.
На удивление, вратари, в разных ролях творившие исторический хет-трик, очутились в одинаковых обстоятельствах — им четко указали на выход. Будущее Доннаруммы перечеркнулось трансфером Люки Шевалье из «Лилля» за 40 миллионов евро. В столице не скрывали, что берут нового основного голкипера. У итальянца оставался год контракта, но он решил не затягивать. Вечером 12 августа Джанлуиджи объявил об уходе из «ПСЖ».
«К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен», — подчеркнул игрок в прощальном обращении. Судя по всему, речь о Луисе Энрике, который в тот же вечер заявил прессе, что ему нужен вратарь с другими качествами. Скорее всего, Доннарумма теперь отправится к Гвардиоле в «Ман Сити». От шейхов к шейхам, неплохо.
Зачем оставаться там, где тебя настойчиво спихивают? Джиджо быстро понял, что ответа на этот вопрос нет, и ушел. Сафонову жизненно необходимо сделать то же самое. Тем более от него, скорее всего, и так вот-вот постараются избавиться, потому что в случае с Матвеем дело не только в появлении Шевалье, под которым, разумеется, тоже пришлось бы сидеть. Но который далеко не Доннарумма.
«ПСЖ» подписал украинца Илью Забарного. Защитника хотел лично Луис Энрике, отсюда и внушительный ценник — «Борнмуту» прилетело 63 миллиона евро. Инсайдеры сообщали, что одним из условий сделки со стороны игрока была продажа российского вратаря. Футбола здесь мало. Сафонов, говорят, крайне огорчен ситуацией и обвиняет руководство клуба в невыполнении гарантий годичной давности.
Матвея понять несложно. Поставьте себя на его место: вам обещают какую-никакую стабильность и рост, а потом чуть ли не молча совершают действия, прямо означающие отсутствие намерений продолжать сотрудничество, и вяло подыскивают варианты, куда бы вас пристроить. Даже не преследуя цели встать в позицию жертвы, обнаружить неуважение тут предельно просто.
Естественно, мы не можем доподлинно знать, о чем конкретно договаривались Сафонов и «ПСЖ». Но выглядит поведение парижского клуба некрасиво. Россиянину стоит вдохновиться экс-конкурентом Доннаруммой и самому инициировать трансфер. Не ждать, пока окончательно сольют. Поблагодарить за сказочный год, колоссальный опыт — и уйти. Без конфликтов и скандалов. Желающие забрать качественного голкипера в топ-лигах, нет сомнений, найдутся. Причин оставаться при подобных вводных буквально ноль. Мерси, оревуар.
Автор: Трофим Гондюреев