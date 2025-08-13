Ричмонд
Жена Сафонова: «Очень переживаю за Матвея. Тяжело читать подобные вещи»

Марина Кондратюк, супруга российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова призналась, что переживает за мужа из-за обстоятельств, связанных с переходом в парижский клуб украинского защитника Ильи Забарного.

Источник: Getty Images

В день, когда «ПСЖ» объявил о переходе Забарного, Sport24 опубликовал посты из соцсетей супруги украинца Ангелины Забарной, где она оскорбляет россиян. Позднее эти сообщения были удалены из телеграм-канала жены футболиста.

Также СМИ сообщили, что «ПСЖ» может расстаться с Сафоновым в летнее трансферное окно.

«Я очень переживаю за Матвея. Конечно, тяжело читать подобные вещи и рассуждать о данной ситуации. Но я не могу ничего говорить, чтобы не провоцировать дальнейшую судьбу Матвея в команде. Я очень за него переживаю», — приводит слова Марины Сафоновой «Mash на спорте».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.