«Интеру» по-прежнему интересен Нкунку — Плеттенберг

По данным источника, приоритетом «нерадзурри» является Адемола Лукман из «Аталанты». Итальянский клуб уже согласовал с футболистом сборной Нигерии условия сотрудничества, сам игрок также хочет перейти в эту команду, однако сделка между клубами далека от финального этапа. Отмечается, что «Бавария», «РБ Лейпциг» также следят за Нкунку.