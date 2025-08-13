Ричмонд
«Интеру» по-прежнему интересен Нкунку — Плеттенберг

Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку по-прежнему входит в сферу интересов миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

Источник: Getty Images

По данным источника, приоритетом «нерадзурри» является Адемола Лукман из «Аталанты». Итальянский клуб уже согласовал с футболистом сборной Нигерии условия сотрудничества, сам игрок также хочет перейти в эту команду, однако сделка между клубами далека от финального этапа. Отмечается, что «Бавария», «РБ Лейпциг» также следят за Нкунку.

По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека лондонцев составляет € 35 млн.

