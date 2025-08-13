Голкипер «Барселоны» тер Штеген выбыл на долгий срок из-за травмы

Ранее стало известно, что немецкий голкипер получил травму спины, из-за которой пропустит около четырех месяцев, он перенес операцию. По данным Mundo Deportivo, немец отказывался дать согласие на то, чтобы «Барселона» отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, из-за чего клуб не мог разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ «сине-гранатовые» возбудили против тер Штегена дисциплинарное дело, обвинив в нанесении ущерба, и лишили капитанской повязки. Позднее он был восстановлен в правах капитана.