Голкипер «Барселоны» тер Штеген выбыл на долгий срок из-за травмы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выбыл на долгий срок из-за травмы, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее стало известно, что немецкий голкипер получил травму спины, из-за которой пропустит около четырех месяцев, он перенес операцию. По данным Mundo Deportivo, немец отказывался дать согласие на то, чтобы «Барселона» отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, из-за чего клуб не мог разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ «сине-гранатовые» возбудили против тер Штегена дисциплинарное дело, обвинив в нанесении ущерба, и лишили капитанской повязки. Позднее он был восстановлен в правах капитана.
Медицинская комиссия сочла, что травма носит долгосрочный характер. В связи с этим каталонцы планируют дозаявить вратаря Жоана Гарсию, который перешел в команду в январе из «Эспаньола», но не сыграл ни одного матча.
Гарсия до этого выступал на протяжении всей карьеры за «Эспаньол», на счету 24-летнего испанца 67 матчей, из которых 21 — на ноль, и 72 пропущенных мяча. Он является чемпионом последних Олимпийских игр.