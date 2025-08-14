«МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают 21-летнего футболиста в £ 50 млн (€ 58 млн), в то время как «синие» не готовы потратить более £ 30 млн (€ 34,8 млн) за его трансфер. Подчёркивается, что Гарначо дал понять «Манчестер Юнайтед» о своём желании перейти в «Челси».