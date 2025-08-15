Нападающий «Ливерпуля» переходит в «Борнмут» за £ 25 млн — Романо

Шотландский футболист перейдёт в стан «вишен» за сумму в £ 25 млн (€ 29 млн). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, «Порту», также претендовавший на вингера, больше не участвует в сделке.
Доук перешёл в «Ливерпуль» из «Селтика» в 2022 году. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду мерсисайдцев, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.
