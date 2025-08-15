Ричмонд
«Актобе» расторг контракт с лидером команды

ФК «Актобе» и камерунский защитник Габи Кики расторгли контракт по обоюдному согласию, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Актобе"

Игрок присоединился к казахстанскому клубу в 2024 году, проведя в этом сезоне 12 матчей и забив один гол.

Ранее сообщалось, что Кики продолжит карьеру в российском клубе «Крылья Советов», которым руководит экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

В своей карьере Габи также выступал за молдавский «Шериф», белорусские «Рух», «Динамо-Брест», «Днепр» из Могилёва и камерунский «Эдинг Спорт».

«Крылья Советов» занимают третье место в таблице РПЛ с 8 очками после четырех матчей. Следующую игру самарская команда проведёт 16 августа на выезде против грозненского «Ахмата».