«Актобе» расторг контракт с лидером команды

Игрок присоединился к казахстанскому клубу в 2024 году, проведя в этом сезоне 12 матчей и забив один гол.
Ранее сообщалось, что Кики продолжит карьеру в российском клубе «Крылья Советов», которым руководит экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.
В своей карьере Габи также выступал за молдавский «Шериф», белорусские «Рух», «Динамо-Брест», «Днепр» из Могилёва и камерунский «Эдинг Спорт».
«Крылья Советов» занимают третье место в таблице РПЛ с 8 очками после четырех матчей. Следующую игру самарская команда проведёт 16 августа на выезде против грозненского «Ахмата».