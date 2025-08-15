Роналду сыграл ключевую роль в готовящемся переходе Комана в «Аль-Наср» — Bild

По информации источника, португальский футболист просил руководство «Аль-Насра» подписать 29-летнего игрока. Подчёркивается, что Роналду восхищается футбольными качества Комана. Отмечается, что подобная реакция пятикратного обладателя «Золотого мяча» также повлияла на решение нападающего немецкого клуба.
Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Наср» заплатит € 30 млн за трансфер Комана. Французский вингер подпишет контракт, рассчитанный на три года.
