Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
9.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.25
П2
2.05
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
9.00
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.71
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Роналду сыграл ключевую роль в готовящемся переходе Комана в «Аль-Наср» — Bild

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграл определяющую роль в готовящемся трансфере вингера «Баварии» Кингсли Комана в саудовский клуб.

Источник: Getty Images

По информации источника, португальский футболист просил руководство «Аль-Насра» подписать 29-летнего игрока. Подчёркивается, что Роналду восхищается футбольными качества Комана. Отмечается, что подобная реакция пятикратного обладателя «Золотого мяча» также повлияла на решение нападающего немецкого клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Наср» заплатит € 30 млн за трансфер Комана. Французский вингер подпишет контракт, рассчитанный на три года.

