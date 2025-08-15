Кингсли Коман подписал трёхлетний контракт с «Аль-Насром» — Фабрицио Романо

По данным источника, футболист «Баварии» заключил со своим новым клубом соглашение сроком на три сезона. Ранее сообщалось, что ключевую роль в переходе француза в «Аль-Наср» сыграл португальский форвард команды Криштиану Роналду.
Кингсли Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен». Французский игрок перебрался в «Баварию» из итальянского «Ювентуса» летом 2015 года на правах аренды за € 7 млн. Два года спустя мюнхенцы выкупили права на футболиста за € 21 млн.
