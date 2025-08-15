Ричмонд
Кингсли Коман подписал трёхлетний контракт с «Аль-Насром» — Фабрицио Романо

Вингер сборной Франции Кингсли Коман подписал контракт с саудовским «Аль-Насром».

Источник: Getty Images

По данным источника, футболист «Баварии» заключил со своим новым клубом соглашение сроком на три сезона. Ранее сообщалось, что ключевую роль в переходе француза в «Аль-Наср» сыграл португальский форвард команды Криштиану Роналду.

Кингсли Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен». Французский игрок перебрался в «Баварию» из итальянского «Ювентуса» летом 2015 года на правах аренды за € 7 млн. Два года спустя мюнхенцы выкупили права на футболиста за € 21 млн.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше