Арне Слот рассказал, как смерть Жоты повлияла на футболистов «Ливерпуля»

«Игроки гораздо лучше, чем я ожидал пять-шесть недель назад. В тот момент казалось, как вообще возможно играть снова? Но они вели себя очень, очень, очень достойно. С обеих сторон: они были великолепны как люди и как профессиональные футболисты. Поэтому нам пришлось усердно работать, и мы начали это делать», — сказал Слот в интервью Sky Sports.