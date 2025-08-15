Ричмонд
Арне Слот рассказал, как смерть Жоты повлияла на футболистов «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, какое влияние на его подопечных оказала смерть одноклубника Диогу Жоты.

Источник: Getty Images

3 июля текущего года португалец погиб в ДТП в провинции Самора в Испании. Вместе с Жотой в аварии погиб его брат.

«Игроки гораздо лучше, чем я ожидал пять-шесть недель назад. В тот момент казалось, как вообще возможно играть снова? Но они вели себя очень, очень, очень достойно. С обеих сторон: они были великолепны как люди и как профессиональные футболисты. Поэтому нам пришлось усердно работать, и мы начали это делать», — сказал Слот в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезоне подопечные Арге Слота выиграли золотые медали АПЛ, набрав в 38 матчах 84 очка.

