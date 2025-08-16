Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

«Ливерпуль» со счётом 4:2 обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева победили со счётом 4:2.

Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев. На 64-й минуте нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо отыграл один мяч, а на 76-й минуте форвард оформил дубль и сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол итальянца Федерико Кьезы, забитый на 89-й минуте. На 90+4-й минуте Мохамед Салах отправил четвёртый мяч в сетку ворот гостей.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем прошлого сезона чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота заняли первую строчку в турнирной таблице, набрав 84 очка. «Борнмут» с 56 очками завершил сезон на девятом месте.

Ливерпуль
4:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1
15.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Андони Ираола
Голы
Ливерпуль
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Борнмут
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Статистика
Ливерпуль
Борнмут
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
7
Фолы
7
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше