«Ливерпуль» со счётом 4:2 обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева победили со счётом 4:2.
Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев. На 64-й минуте нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо отыграл один мяч, а на 76-й минуте форвард оформил дубль и сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол итальянца Федерико Кьезы, забитый на 89-й минуте. На 90+4-й минуте Мохамед Салах отправил четвёртый мяч в сетку ворот гостей.
Напомним, «Ливерпуль» стал победителем прошлого сезона чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота заняли первую строчку в турнирной таблице, набрав 84 очка. «Борнмут» с 56 очками завершил сезон на девятом месте.
Арне Слот
Андони Ираола
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти