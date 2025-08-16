«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча и всё равно вырвал победу! А принёс её Кьеза!

Тем не менее чуда не случилось. «Ливерпуль» вовремя проснулся. А теперь загадка. Гомес, Джонс и даже Кьеза — все они вышли на конец матча, и именно один из них принёс результат. Кто? Итальянец! Вы вообще помнили, что он до сих пор в команде? Именно за этим его и брали, а не за постоянной пропиской на скамейке! На 88-й минуте Алисон забросил из центра поля, Салах подал, Петрович неловко отбил мяч кулаком, а Федерико поймал отскок от Уинтербёрна и от души приложился с лёта! В самый нужный момент!