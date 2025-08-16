Ричмонд
«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча и всё равно вырвал победу! А принёс её Кьеза!

«Борнмут» сотворил чудо на «Энфилде». Но этого оказалось недостаточно.

Источник: Getty Images

Дождались! Сезон АПЛ стартовал! Ура? Безусловно. «Ливерпуль» сенсационно отдал Суперкубок Англии «Кристал Пэлас», а тут на «Энфилд» пожаловал «Борнмут» с новыми лицами в обороне — Хёйсен, Забарный и Керкез ушли на повышение. Третий — как раз в команду Арне Слота. Плюс от травмы пока не восстановился лидер атаки Клюйверт. И что, чемпионы Англии устроили гостям тотальный разгром? Нет! Вообще нет!

Перед матчем на стадионе почтили память трагически погибших Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. А потом начался футбол. Мерсисайдцы сразу же получили свободу и понеслись вперёд, напрягая экс-вратаря «Челси» Петровича. Салах, например, смещался в центр и красиво заряжал под перекладину в дальний угол — и увидел эффектное спасение.

Но и «вишни», несмотря на потери, старались не отступать от личных принципов, включая высокий прессинг и постоянно жаля в быстрых атаках. До десятой минуты заработали пару угловых. Один — за счёт «привоза» Конате, который местами действовал неуверенно.

На 14-й минуте случился совсем уж странный эпизод. Сенесси рукой аннулировал выход Экитике один на один. И речь не о рикошете от ноги — было специальное движение пальцами. Вердикт — жёлтая. Для Брукса за споры. Ну и штрафной в пользу «Борнмута», потому что арбитр Тейлор усмотрел нарушение француза. VAR никак не вмешался. Разве это не красная за лишение явной возможности забить? Английским судьям не понадобилось много времени, чтобы вляпаться в очередной скандал.

Страсти постепенно накалялись. С трибун понеслись расистские выкрики в сторону Семеньо. Возможно, из-за его монструозных обводок. Судья пообщался сначала со Слотом и Андони Ираолой, затем — с капитанами ван Дейком и Смитом. Судя по тому, что матч продолжился, ситуацию удалось урегулировать.

Пауза замедлила игру. А ключевой эпизод тайма случился на 35-й минуте. Как раз Смит устремился в штрафную, легко разделался с Керкезом и прострелил на Таверньера, который должен был расстреливать ворота Алисона. Получилось слабо и точно в руки бразильцу. Тут же прилетел ответ — Экитике принял передачу Мак Аллистера, с помощью рикошета проткнул мяч мимо Сенесси (рука того уже не выручила) и пробил мимо Петковича.

Всё, подвиги француза закончились? Нет, конечно. На самом старте второй половины он покатил на Гакпо, который обыграл двоих на замахе и низом прошил ворота. Чистое искусство.

Слот в перерыве как следует настроил своих футболистов, и те вообще перестали делиться мячом, оставлять свободные зоны. Кто б мог представить, что произойдёт дальше.

На 60-й минуте тренер убрал двоих новичков: вместо Керкеза и Фримпонга вышли Эндо и Робертсон. Почти сразу же вслед за этим «Борнмут» оживил интригу! Адамс развил контратаку шикарной закидушкой на левый фланг. Ван Дейк проспал линию офсайда, и Брукс прострелил на набегавшего Семеньо. Два года назад, только во втором туре, ганец уже вскрывал «Ливерпуль». Дело привычки.

Мерсисайдцы внезапно поплыли, откровенно отдав инициативу. Прижиматься к воротам и владеть мячом на уровне 25−30% — это точно по-чемпионски? Ответ Семеньо — нет! Салах неточно отдал на Собослаи, и Траоре закинул на автора дубля. Да, дубля, потому что ганец без малейшего сопротивления рванул от своей штрафной и поразил правый угол Алисона! Фантастика!

Тем не менее чуда не случилось. «Ливерпуль» вовремя проснулся. А теперь загадка. Гомес, Джонс и даже Кьеза — все они вышли на конец матча, и именно один из них принёс результат. Кто? Итальянец! Вы вообще помнили, что он до сих пор в команде? Именно за этим его и брали, а не за постоянной пропиской на скамейке! На 88-й минуте Алисон забросил из центра поля, Салах подал, Петрович неловко отбил мяч кулаком, а Федерико поймал отскок от Уинтербёрна и от души приложился с лёта! В самый нужный момент!

Ну и Салах в добавленное время точку поставил, раскачав Хилла и поразив дальний угол. Это было легендарно. Не конкретно гол Мохамеда, а матч в целом. Старт шикарнее придумать было просто нельзя. Премьер-лига, ты великолепна.

Ливерпуль
4:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1
15.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Андони Ираола
Голы
Ливерпуль
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Борнмут
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Статистика
Ливерпуль
Борнмут
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
7
Фолы
7
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
