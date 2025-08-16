Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.26
П2
2.55
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.69
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.27
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.39
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.57
П2
7.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.77
П2
1.53
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.94
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.52
П2
1.41
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Матч АПЛ прервали из-за колясочника, оскорбившего темнокожего игрока

Судья прервал матч АПЛ из-за колясочника, оскорбившего темнокожего игрока.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Матч-открытие чемпионата Англии по футболу был приостановлен из-за расистских оскорблений, которые выкрикивал болельщик «Ливерпуля» в адрес ганского форварда «Борнмута» Антуана Семеньо.

Инцидент произошел в первом тайме. Семеньо вбрасывал мяч из аута, когда к рекламному щиту подъехал инвалид-колясочник и прокричал что-то в адрес футболиста. После обращения Семеньо к главному арбитру Энтони Тейлору игра была приостановлена в соответствии с антидискриминационным протоколом лиги. Судья отправился на бровку и провел консультации с тренерскими штабами обеих команд.

«Сегодняшний матч между “Ливерпулем” и “Борнмутом” был временно остановлен в первом тайме после сообщения о расистских оскорблениях со стороны трибун в адрес Семеньо. Инцидент на “Энфилде” будет тщательно расследован. Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места в футболе и в обществе в целом», — отмечается в заявлении лиги.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Семеньо стал автором дубля.

Ливерпуль
4:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1
15.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Андони Ираола
Голы
Ливерпуль
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Борнмут
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Статистика
Ливерпуль
Борнмут
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
7
Фолы
7
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше