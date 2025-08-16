Матч АПЛ прервали из-за колясочника, оскорбившего темнокожего игрока

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Матч-открытие чемпионата Англии по футболу был приостановлен из-за расистских оскорблений, которые выкрикивал болельщик «Ливерпуля» в адрес ганского форварда «Борнмута» Антуана Семеньо.
Инцидент произошел в первом тайме. Семеньо вбрасывал мяч из аута, когда к рекламному щиту подъехал инвалид-колясочник и прокричал что-то в адрес футболиста. После обращения Семеньо к главному арбитру Энтони Тейлору игра была приостановлена в соответствии с антидискриминационным протоколом лиги. Судья отправился на бровку и провел консультации с тренерскими штабами обеих команд.
«Сегодняшний матч между “Ливерпулем” и “Борнмутом” был временно остановлен в первом тайме после сообщения о расистских оскорблениях со стороны трибун в адрес Семеньо. Инцидент на “Энфилде” будет тщательно расследован. Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места в футболе и в обществе в целом», — отмечается в заявлении лиги.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Семеньо стал автором дубля.
Арне Слот
Андони Ираола
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти