Бывший вратарь «Челси» Чех развелся с женой после 22 лет брака

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.05
П2
2.63
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.04
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.30
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.87
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.28
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.49
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.33
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.71
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.02
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.62
П2
1.42
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.41
П2
3.45
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.86
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.06
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2

Бывший вратарь «Челси» Чех развелся с женой после 22 лет брака

Бывший вратарь «Челси» и сборной Чехии Петр Чех сообщил, что разводится с супругой Мартиной после 22 лет в браке.

Источник: Чемпионат.com

Чеху 43 года, он познакомился с будущей женой в школе в 1999 году, в 2003 году они поженились. Пара воспитывает двоих детей: дочь Аделу и сына Дамиана. В июле этого года 16‑летний Дамиан подписал первый профессиональный контракт с «Фулхэмом». 17‑летняя Адела также выступает за женскую команду лондонского клуба.

«Мартина и я с грустью сообщаем вам, что мы расстаёмся после 26 лет совместной жизни. Мы остаёмся лучшими друзьями и безмерно гордимся нашими двумя прекрасными детьми», — написал Чех в социальной сети, опубликовав совместное фото с Мартиной.

Чех — рекордсмен по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Также Чех выступал за французский «Ренн», чешские «Спарту» и «Хмел». Вратарь является рекордсменом сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124). Чех завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше