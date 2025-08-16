Бывший вратарь «Челси» Чех развелся с женой после 22 лет брака

Чеху 43 года, он познакомился с будущей женой в школе в 1999 году, в 2003 году они поженились. Пара воспитывает двоих детей: дочь Аделу и сына Дамиана. В июле этого года 16‑летний Дамиан подписал первый профессиональный контракт с «Фулхэмом». 17‑летняя Адела также выступает за женскую команду лондонского клуба.