Доннарумма продолжает тренироваться в «ПСЖ»

По данным источника, 26-летний итальянец был замечен на тренировке «ПСЖ» 15 августа.
Доннарумма сейчас близок к переходу в «Манчестер Сити». По данным La Stampa, в английском клубе вратарь будет получать около 12 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы. При этом «ПСЖ» запросил 50 миллионов евро за голкипера.
В сезоне-2024/25 Доннарумма в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
