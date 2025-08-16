Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.50
П2
2.85
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
3.08
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.26
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.89
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.28
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.51
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.92
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.05
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.76
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.09
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.40
П2
1.42
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.06
П2
3.30

Доннарумма продолжает тренироваться в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма на фоне информации о переходе в «Манчестер Сити» продолжает тренироваться в расположении французского клуба, сообщает L'Equipe.

Источник: Reuters

По данным источника, 26-летний итальянец был замечен на тренировке «ПСЖ» 15 августа.

Доннарумма сейчас близок к переходу в «Манчестер Сити». По данным La Stampa, в английском клубе вратарь будет получать около 12 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы. При этом «ПСЖ» запросил 50 миллионов евро за голкипера.

В сезоне-2024/25 Доннарумма в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше