Главные интриги нового сезона АПЛ. Кто из грандов готов удивить, а кто может провалиться?

Но не менее (а возможно, и более) важна полузащита. У клуба сейчас пять опций в этой линии: Фернандеш, Угарте, Майну, Маунт и Каземиро. Да, схема Аморима требует только двух полузащитников, поэтому такой глубины, пожалуй, может быть и достаточно, но хватит ли качества? Вряд ли хоть кто-то ответит «да», включая, кстати, и самого Аморима: не просто так «МЮ» неожиданно активизировал интерес к Карлосу Балеба из «Брайтона» (ходят слухи о возможном фантастическом предложении в 130 миллионов евро). Но подписание камерунца выглядит крайне сложной сделкой, а других слухов нет, поэтому огромный вопросительный знак рядом с линией полузащиты остается.