Главные интриги нового сезона АПЛ. Кто из грандов готов удивить, а кто может провалиться?

Новый сезон АПЛ вот-вот стартует и уже успел подготовить нам множество интриг. Повторит ли «Ливерпуль» свой чемпионский успех после мощной закупки? Вернется ли «Манчестер Сити» в борьбу за титул? Сделает ли Артета финальный шаг к чемпионству? И, в конце концов, как «Ньюкаслу» пережить демарш Исака?
«Ливерпуль»: работает ли в АПЛ бразильская система?
После чемпионства красных в прошлом сезоне многие, особенно болельщики соперников, поспешили списать этот успех на неудачи «Сити» и «Арсенала»: одни неожиданно развалились, другие столкнулись с травмами ключевых игроков.
Кажется, руководство «Ливерпуля» такие тезисы восприняло на свой счет и уже потратило около 300 миллионов фунтов на трансферы: за огромные деньги подписаны Флориан Вирц и Юго Экитике, найдены необходимые усиления на фланги в лице Милоша Керкеза и Джереми Фримпонга, упорно ходят слухи о переходе Александра Исака. Громкие сделки прошли и на выход: «Ливерпуль» отпустил Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса, продолжив перестройку своей атаки, а также перспективного защитника Куансу.
Но вопросы остаются. В первую очередь по защите: «Ливерпуль» стремится добавить в состав центральных защитников Марка Геи из «Кристал Пэлас» и Джованни Леони из «Пармы», закрыв вопросы по глубине на этой позиции, но это все еще не гарантирует баланс в команде. Может ли команда, в которой на поле одновременно появляются, скажем, Экитике, Исак, Салах, Вирц, Собослай и два ультраатакующих крайка Керкез с Фримпонгом, быть надежной в защите? Ответ на этот вопрос предстоит дать Арне Слоту, и одновременно это очень серьезно скажется на чемпионских амбициях «Ливерпуля». Получится найти баланс, и мерсисайдцы точно будут главными фаворитами на победу в АПЛ.
«Арсенал»: последний шанс Артеты на чемпионство? Изменит ли все Дьекереш?
Перед началом прошлого сезона «Арсенал» был если не явным фаворитом на титул, то как минимум одним из двух равных претендентов. Главным джокером в рукаве «канониров» была их защита — лучшая в лиге на протяжении двух сезонов подряд.
Это осталось неизменным и в прошлой кампании, но вот атака, от которой напрямую зависело, будет ли «Арсенал» всерьез бороться за титул, не только не спрогрессировала, но и сделала шаг назад. Креатива стало меньше, навесов больше, качество остроты у чужих ворот сильно упало («Арсенал» создал за сезон только 36 моментов ценой выше 0,33 xG — это 11-е место в лиге, далеко позади лидера в лице «Ливерпуля» с его 66 шансами).
Болельщики, да и, кажется, сам Артета всё списали на отсутствие центрфорварда топ-класса, которого в команде не было. Но действительно ли в задачи бомбардира входит повышение креативности команды? Кажется, проблема кроется несколько глубже, и хочется верить, что Артета, проводящий уже свой седьмой (шестой полноценный) сезон в качестве тренера «Арсенала», это понимает и активно работает над ее решением.
Отговорок быть не может, любой результат, кроме титула АПЛ, будет расценен как провал. Возможно, в этот раз и внутри клуба, хотя за это ручаться сложно: у Артеты огромный кредит доверия от владельцев.
«Манчестер Сити»: сезон-перестройка или результаты с ходу?
«Сити» провалил прошлый сезон, и по закону жанра для оступившегося топ-клуба за этим обычно следует переходный (или перестроечный, если хотите) сезон, прежде чем команда вернется в борьбу за главные трофеи. При этом на другой чаше весов в случае с «горожанами» то, что нам известно наверняка: Пеп Гвардиола ни за что не захочет пережить еще один сезон, в котором его команда называется главным разочарованием топ-5 лиг.
«Сити» этим летом приобрел Тиджани Рейндерса и Райана Шерки, которые в идеальном мире по совокупности качеств должны заменить ушедшего Кевина Де Брейне и помочь решить неожиданно возникшие в прошлом сезоне проблемы с доставкой мяча до Эрлинга Холанна. Если это сработает и «Сити» вернется на былой уровень по качеству атаки (снова сделав Холанна форвардом на 35 голов в АПЛ), то даже некоторые проблемы в защите могут стать не более чем небольшим препятствием на пути к борьбе за чемпионство.
Но проблемы в защите есть, и забывать о них нельзя: отсутствие Родри и свежих ног в полузащите сделало прошлогодний «Ман Сити» невероятно уязвимым на контратаках и привело к комбо из ночных кошмаров Гвардиолы: стерильная во владении и крайне открытая в переходных фазах команда. Родри не готов к старту сезона, поэтому до его возвращения остается надеяться, что Гвардиола нашел тактическое решение проблемы.
«Челси»: продолжится ли прогресс при Мареске?
«Челси» в прошлом сезоне неожиданно для многих вырвался из своего цикла найма тренеров и их увольнения за неудачные результаты, занял четвертое место в АПЛ, а также выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Казалось бы, команда на правильном пути, явный прогресс, пора строить на этом фундаменте команду дальше. Да?
Нет, вы все неправильно поняли, пора покупать еще десять (без шуток) новых игроков, а ради этого продавать текущих. Справедливости ради, обошлось без продаж лидеров, а новички неплохо и быстро вписываются в планы Марески, но есть ощущение, что в какой-то момент «Челси» должен спросить себя, когда настанет время остановить эту бесконечно вращающуюся дверь на входе в клуб, устаканить костяк команды и строиться за счет точечных дополнений костяка.
«Челси» — один из явных претендентов на звание темной лошадки в новом сезоне, едва ли кто-то сильно удивится, если они продолжат свой прогресс и ввяжутся, хотя бы временно, даже в борьбу за чемпионство. Но субъективно кажется, что очень редко команды без намека на стабильность в плане построения состава достигают больших высот в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»: Амориму купили классных нападающих. Но что с полузащитой?
15-е место в прошлом сезоне с разницей мячей −10, пожалуй, не тот исход, на который боссы «МЮ» рассчитывали, приглашая Рубена Аморима на замену Эрику тен Хагу в ноябре прошлого года. Впрочем, это назначение сразу позиционировалось как игра в долгосрок, поэтому если на длинной дистанции оно даст свои плоды, 15-е место и поражение от «Тоттенхэма» в финале ЛЕ быстро забудутся — никто ведь не вспоминает, что в первом неполном сезоне Клоппа «Ливерпуль» тоже проиграл финал ЛЕ и занял восьмое место.
Португальский тренер сразу дал понять, что некоторые игроки ему не нужны, и их — Рэшфорда, Санчо, Хейлунна — заменили на тех, кого Аморим выбирал сам: для усиления атаки были куплены Мбемо, Кунья и Шешко. Сделать какие-то выводы по их сыгранности и размещению на поле до первых официальных матчей невозможно, но сам факт обновления линии атаки позитивен: «МЮ» в прошлом сезоне забил только 44 гола, ему явно нужна была свежая кровь в нападении.
Но не менее (а возможно, и более) важна полузащита. У клуба сейчас пять опций в этой линии: Фернандеш, Угарте, Майну, Маунт и Каземиро. Да, схема Аморима требует только двух полузащитников, поэтому такой глубины, пожалуй, может быть и достаточно, но хватит ли качества? Вряд ли хоть кто-то ответит «да», включая, кстати, и самого Аморима: не просто так «МЮ» неожиданно активизировал интерес к Карлосу Балеба из «Брайтона» (ходят слухи о возможном фантастическом предложении в 130 миллионов евро). Но подписание камерунца выглядит крайне сложной сделкой, а других слухов нет, поэтому огромный вопросительный знак рядом с линией полузащиты остается.
«Тоттенхэм»: Франк — самый интригующий тренер сезона
«Тоттенхэм» этим летом амбициозен: завершив громкую и дорогую сделку по Кудусу, «шпоры» попытались подписать Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингема», но столкнулись с закулисными играми со стороны владельца «лесников» Евангелоса Маринакиса и вынуждены были из сделки выйти. Теперь ходят слухи то о Родриго из «Реала», то о Савиньо из «Сити» — клуб явно нацелен усилить атаку до конца лета.
И это правильно: новичок в эту линию после тяжелой травмы Мэддисона и ухода Сона необходим, особенно учитывая травматичность Деяна Кулушевски. Но главным трансфером лета по-прежнему кажется подписание Томаса Франка на замену Ангелоса Постекоглу: датчанин показал в «Брентфорде», что способен стабильно достигать со своей командой более высоких результатов, чем можно было бы ожидать по тратам или именам в составе. Теперь постарается показать то же в «Тоттенхэме».
Суперкубок УЕФА против «ПСЖ», хоть и завершился огромным разочарованием для «шпор», показал, что наработки уже есть: мощные стандарты, которые были визиткой «Брентфорда», быстрые переходы из обороны в атаку, на удивление отлаженные командные взаимодействия. «Тоттенхэм» наверняка будет в лучшем случае бороться за топ-5, но крови грандов попить может немало — в первую очередь благодаря Франку.
«Ньюкасл»: есть ли жизнь без Исака?
Очень тяжелое лето для «Ньюкасла»: десятки отказов трансферных целей, несмотря на квалификацию в ЛЧ, забастовка от Исака, который требует, чтобы его отпустили в «Ливерпуль», и все это на фоне полного хаоса в руководстве — «Ньюкасл» вошел в ключевое лето для проекта без спортивного директора. Даже если Исак останется, отношения с клубом, тренером и партнерами уже испорчены; даст ли он в таком состоянии тот же вклад в успехи команды? Вопрос пока что без ответа.
Александр Исак в прошлом сезоне забил 23 гола в АПЛ, 35% от всех мячей «Ньюкасла» в лиге. Это невозможно заменить внутренними ресурсами и, как показывает практика, очень сложно даже с привлечением игроков извне (правда, в основном потому, что сами футболисты не спешат идти именно в «Ньюкасл»). «Сороки», судя по всему, смирились с потерей Исака, но только при условии, что найдут ему замену. Мечтали об Экитике и Шешко, но ни тот ни другой не раздумывали, прежде чем выбрать «Ливерпуль» и «МЮ» соответственно; а теперь самым престижным вариантом на рынке остался Николас Джексон из «Челси».
Могут ли Гордон, Эланга, Мерфи, Барнс, Висса и условный Джексон распределить голы между собой так, чтобы уход Исака не оказался критичным? Маловероятно — и совершенно ясно, что Эдди Хау ждет очень тяжелый сезон. По крайней мере, защиту укрепили подписанием Малика Тшау из «Милана».
Автор: Антон Чистяков