Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.97
П2
4.33
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.82
П2
2.63
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.17
П2
2.57
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.28
X
4.60
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.31
П2
12.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.60
П2
1.41
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.67
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.86
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Астон Вилла» удержала ничью в матче АПЛ с «Ньюкаслом», играя в меньшинстве с 66-й минуты

«Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.com

Встреча на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 0:0.

С 66-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве — красную карточку получил защитник Эзри Конса.

Команды набрали по одному очку и сейчас располагаются на втором и третьем местах таблицы чемпионата Англии.

В следующем туре 23 августа «Астон Вилла» под руководством Уная Эмери сыграет в гостях с «Брентфордом», «Ньюкасл», который возглавляет Эдди Хау, 25 августа примет «Ливерпуль».

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» стал чемпионом, второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Сити».

Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1
16.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Эдди Хау
Составы команд
Астон Вилла
40
Марко Бизот
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
8
Юри Тилеманс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
66′
5
Тайрон Мингс
44
Бубакар Камара
58′
24
Амаду Онана
7
Джон Макгинн
84′
17
Дониэлл Мален
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
10
Энтони Гордон
5
Фабиан Шер
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
45′
83′
67
Льюис Майли
20
Энтони Эланга
78′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
90′
18
Уильям Осула
Статистика
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
16
Удары в створ
3
3
Угловые
3
6
Фолы
13
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
