«Астон Вилла» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче АПЛ

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Астон Вилла» и «Ньюкасл» не забили голов в матче стартового тура сезона-2025/26 чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 0:0. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Астон Виллы» Эзри Конса.

Во втором туре 23 августа «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Брентфордом». Двумя днями позднее «Ньюкасл» на своем поле примет «Ливерпуль».

Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1
16.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Эдди Хау
Составы команд
Астон Вилла
40
Марко Бизот
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
8
Юри Тилеманс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
66′
5
Тайрон Мингс
44
Бубакар Камара
58′
24
Амаду Онана
7
Джон Макгинн
84′
17
Дониэлл Мален
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
10
Энтони Гордон
5
Фабиан Шер
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
45′
83′
67
Льюис Майли
20
Энтони Эланга
78′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
90′
18
Уильям Осула
Статистика
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
16
Удары в створ
3
3
Угловые
3
6
Фолы
13
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
