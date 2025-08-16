Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» разгромную победу в первом туре АПЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрлинг Холанд (34-я, 61-я минуты), Тиджани Рейндерс (37) и Райан Шерки (81).
Перед началом встречи состоялась минута молчания в память о португальском нападающем Диогу Жоте и его брате Андре Силве, которые погибли 3 июля в результате ДТП. Жота выступал за «волков» с 2018 по 2020 год, после чего перешел в «Ливерпуль». На 18-й минуте на стадионе «Молинью» раздались аплодисменты. Футболист выступал за «Вулверхэмптон» под 18-м номером.
Во втором туре «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» 23 августа. В этот же день «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Борнмутом».
