Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.40
П2
22.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
4.29
X
2.23
П2
3.20
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.70
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» разгромную победу в первом туре АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрлинг Холанд (34-я, 61-я минуты), Тиджани Рейндерс (37) и Райан Шерки (81).

Перед началом встречи состоялась минута молчания в память о португальском нападающем Диогу Жоте и его брате Андре Силве, которые погибли 3 июля в результате ДТП. Жота выступал за «волков» с 2018 по 2020 год, после чего перешел в «Ливерпуль». На 18-й минуте на стадионе «Молинью» раздались аплодисменты. Футболист выступал за «Вулверхэмптон» под 18-м номером.

Во втором туре «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» 23 августа. В этот же день «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Борнмутом».

Вулверхэмптон
0:4
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1
16.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Витор Перейра
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Рико Льюис)
34′
Тиджани Рейндерс
(Оскар Бобб)
37′
Эрлин Холанн
(Тиджани Рейндерс)
61′
Райан Шерки
81′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
67′
24
Тоте Гомеш
12
Эммануэль Агбаду
5
Маршалл Мунетси
8
Жоау Гомес
26
Ки-Яна Хувер
73′
21
Родригу Гомеш
6
Давид Меллер Вольфе
72′
3
Уго Буэно
9
Йорген Странд Ларсен
82′
11
Хван Хи Чхан
27
Жан-Рикне Беллегард
73′
10
Джон Ариас
7
Андре
72′
28
Фер Лопес
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
21
Райан Аит Нури
52
Оскар Бобб
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
4
Тиджани Рейндерс
54′
82
Рико Льюис
66′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
66′
33
Нико О`Райли
81′
20
Бернарду Силва
66′
7
Омар Мармуш
9
Эрлин Холанн
73′
10
Райан Шерки
5
Джон Стоунс
82′
45
Абдукодир Хусанов
Статистика
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
4
Угловые
4
6
Фолы
13
7
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше