Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на стартовый матч Ла Лиги

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский полузащитник Арсен Захарян не вошел в итоговую заявку на матч первого тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии».
В пятницу клуб сообщал, что Захарян присутствует в списке заявленных на игру футболистов. Матч пройдет в субботу, начало — 22:30 мск.
В конце июля испанские СМИ сообщали, что российский полузащитник вернулся к тренировкам с командой, в начале месяца россиянин также не мог полноценно тренироваться из-за дискомфорта в области бедра. Во время предсезонной подготовки Захарян не смог отправиться с командой в турне по Японии из-за восстановления после вирусного заболевания, но позднее полетел в Англию для тренировок перед товарищескими играми с «Борнмутом».
Захаряну 22 года. Российский полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года и с тех пор провел за баскский клуб 44 матча и забил два мяча. В прошлом сезоне он пропустил 37 матчей из-за различных травм. В последний раз Захарян выходил на поле в феврале 2025 года.