Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на стартовый матч Ла Лиги

В конце июля испанские СМИ сообщали, что российский полузащитник вернулся к тренировкам с командой, в начале месяца россиянин также не мог полноценно тренироваться из-за дискомфорта в области бедра. Во время предсезонной подготовки Захарян не смог отправиться с командой в турне по Японии из-за восстановления после вирусного заболевания, но позднее полетел в Англию для тренировок перед товарищескими играми с «Борнмутом».