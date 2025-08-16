Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.50
П2
22.00
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.52
X
2.20
П2
3.37
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.82
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Монако» с Головиным обыграл «Гавр» в первом туре чемпионата Франции

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Гавр» в первом туре чемпионата Франции.

Источник: Elyxandro Cegarra/Eurasia Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Монако» обыграл «Гавр» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Монако завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эрик Дайер (61-я минута) и Магнес Аклиуш (74). В составе гостей отличился Рассул Ндиайе (67), на 32-й минуте мяч после удара Александра Головина срезал в собственные ворота защитник «Гавра» Готье Льорис.

Полузащитник сборной России Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

Во втором туре «Монако» 24 августа сыграет в гостях с «Лиллем», «Гавр» в тот же день примет «Ланс».

В другом матче дня «Лион» обыграл на выезде «Ланс» (1:0) благодаря голу грузина Жоржа Микаутадзе.

Монако
3:1
Первый тайм: 1:0
Гавр
Футбол, Франция, 1-й тур
16.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Дидье Дигар
Голы
Монако
Готье Льорис
32′
Эрик Дайер
(Ламин Камара)
61′
Магнес Аклиуш
(Денис Закария)
74′
Гавр
Рассул Ндиайе
(Яссин Кехта)
67′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
3
Эрик Дайер
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
63′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
10
Александр Головин
89′
23
Аладжи Бамба
18
Такуми Минамино
81′
19
Джордж Иленихенья
14
Мика Биерет
80′
29
Парис Бруннер
15
Ламин Камара
63′
7
Элисс Бен Сегир
Гавр
99
Мори Диав
18
Янис Зуауи
15
Аюми Секо
8
Яссин Кехта
45
Исса Сумаре
4
Готье Льорис
89′
93
Аруна Санганте
78′
11
Годсон Кереме
21
Юнес Намли
58′
13
Фоде Дукуре
14
Рассул Ндиайе
79′
78
Дарен Мосенго
26
Симон Эбоног
58′
70
Мбвана Алли Саматта
6
Этьен Юте Кинкуэ
78′
10
Феликс Мамбимби
Статистика
Монако
Гавр
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
3
4
Угловые
5
4
Фолы
5
14
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти