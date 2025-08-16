«Монако» с Головиным обыграл «Гавр» в первом туре чемпионата Франции

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Монако» обыграл «Гавр» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эрик Дайер (61-я минута) и Магнес Аклиуш (74). В составе гостей отличился Рассул Ндиайе (67), на 32-й минуте мяч после удара Александра Головина срезал в собственные ворота защитник «Гавра» Готье Льорис.
Полузащитник сборной России Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
Во втором туре «Монако» 24 августа сыграет в гостях с «Лиллем», «Гавр» в тот же день примет «Ланс».
В другом матче дня «Лион» обыграл на выезде «Ланс» (1:0) благодаря голу грузина Жоржа Микаутадзе.
Ади Хюттер
Дидье Дигар
Готье Льорис
32′
Эрик Дайер
(Ламин Камара)
61′
Магнес Аклиуш
(Денис Закария)
74′
Рассул Ндиайе
(Яссин Кехта)
67′
1
Лукас Градецки
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
3
Эрик Дайер
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
63′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
10
Александр Головин
89′
23
Аладжи Бамба
18
Такуми Минамино
81′
19
Джордж Иленихенья
14
Мика Биерет
80′
29
Парис Бруннер
15
Ламин Камара
63′
7
Элисс Бен Сегир
99
Мори Диав
18
Янис Зуауи
15
Аюми Секо
8
Яссин Кехта
45
Исса Сумаре
4
Готье Льорис
89′
93
Аруна Санганте
78′
11
Годсон Кереме
21
Юнес Намли
58′
13
Фоде Дукуре
14
Рассул Ндиайе
79′
78
Дарен Мосенго
26
Симон Эбоног
58′
70
Мбвана Алли Саматта
6
Этьен Юте Кинкуэ
78′
10
Феликс Мамбимби
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти