«Монако» с Головиным обыграл «Гавр» в первом туре чемпионата Франции

Встреча в Монако завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эрик Дайер (61-я минута) и Магнес Аклиуш (74). В составе гостей отличился Рассул Ндиайе (67), на 32-й минуте мяч после удара Александра Головина срезал в собственные ворота защитник «Гавра» Готье Льорис.