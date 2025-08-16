«Бавария» в 11-й раз завоевала Суперкубок Германии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 2:1, у победителей забили Гарри Кейн (18) и Луис Диас (77), для которого этот мяч стал первым после перехода из английского «Ливерпуля». У проигравших отличился Джейми Левелинг (90+3).
Действующий чемпион страны «Бавария» в 11-й раз выиграла Суперкубок Германии и является лидером по этому показателю. «Штутгарт», обладатель Кубка страны, выигрывал трофей один раз.
