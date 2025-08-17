Вернувшийся после травмы Месси помог «Интер Майами» победить в матче MLS

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. У победителей мячи забили Жорди Альба (43-я минута), Лионель Месси (84) и Луис Суарес (89) с передачи Месси. В составе проигравших отличился Джозеф Пэйнтсил (59).
Месси забил в первом матче после мышечной травмы, полученной 2 августа во время встречи второго тура группового этапа Кубка лиг против мексиканской «Некаксы» (2:2, 5:4 — по пенальти).
«Интер Майами» с 45 очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Лос-Анджелес Гэлакси» (16 очков) идет последним на Западе.