Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.44
П2
3.40
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.19
П2
4.80
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.85
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.09
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.29
П2
2.43
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.82
П2
6.90
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.01
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.48
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.33
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.26
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.24
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.83
П2
6.10
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.49
П2
1.31
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.12
П2
1.65

Вернувшийся после травмы Месси помог «Интер Майами» победить в матче MLS

Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче MLS.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. У победителей мячи забили Жорди Альба (43-я минута), Лионель Месси (84) и Луис Суарес (89) с передачи Месси. В составе проигравших отличился Джозеф Пэйнтсил (59).

Месси забил в первом матче после мышечной травмы, полученной 2 августа во время встречи второго тура группового этапа Кубка лиг против мексиканской «Некаксы» (2:2, 5:4 — по пенальти).

«Интер Майами» с 45 очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Лос-Анджелес Гэлакси» (16 очков) идет последним на Западе.