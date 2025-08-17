«Атланта» проиграла «Колорадо» в матче MLS, несмотря на гол Миранчука

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» на выезде проиграла «Колорадо Рэпидс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Рафаэль Наварро (64-я и 71-я минуты), еще один мяч забил Даррен Япи (18). У «Атланты» отличился Алексей Миранчук (20).
Российский полузащитник забил шестой гол в последних восьми матчах за клуб, отличившись в третьей игре MLS подряд.
После 26 игр регулярного чемпионата «Атланта», набрав 22 очка, идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила серию без побед в MLS до десяти матчей. «Колорадо» с 36 очками располагается на седьмой позиции на Западе.
В другом матче лиги «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, на выезде уступил «Орландо Сити» со счетом 1:3.