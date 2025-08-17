«Атланта» проиграла «Колорадо» в матче MLS, несмотря на гол Миранчука

После 26 игр регулярного чемпионата «Атланта», набрав 22 очка, идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила серию без побед в MLS до десяти матчей. «Колорадо» с 36 очками располагается на седьмой позиции на Западе.