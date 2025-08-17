Ричмонд
Гвардиола назвал число игроков в «Манчестер Сити» нездоровым

Гвардиола заявил, что в «Манчестер Сити» слишком много футболистов.

Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «нездоровым» количество игроков в команде и отметил, что в ближайшее время намерен его сократить.

В субботу «горожане» одержали победу над «Вулверхэмптоном» в гостевом матче первого тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

«В нашей команде слишком много людей. Мне нравится, когда состав широк, чтобы участвовать во всех соревнованиях, но я не хочу оставлять футболистов вне игры. Это вредно для их здоровья, и так нельзя создать хорошую атмосферу или настрой. Каждый должен чувствовать, что может играть и помогать. В течение следующих двух недель мы поговорим с игроками и агентами, чтобы найти решение», — цитирует Гвардиолу ESPN.

Во втором туре «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» 23 августа.

