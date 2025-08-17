Гвардиола назвал число игроков в «Манчестер Сити» нездоровым

«В нашей команде слишком много людей. Мне нравится, когда состав широк, чтобы участвовать во всех соревнованиях, но я не хочу оставлять футболистов вне игры. Это вредно для их здоровья, и так нельзя создать хорошую атмосферу или настрой. Каждый должен чувствовать, что может играть и помогать. В течение следующих двух недель мы поговорим с игроками и агентами, чтобы найти решение», — цитирует Гвардиолу ESPN.