«У него большое будущее». Кейн поделился мнением о 18-летнем Ямале

«Он фантастический футболист. Очевидно, что демонстрируемое им в столь юном возрасте просто невероятно. Всё выглядит так, как будто впереди его ждёт большое будущее. Давайте посмотрим, встретимся ли мы с “Барселоной” в Лиге чемпионов в нынешнем году. Я рад за него, он фантастический игрок», — приводит слова Кейна Marca.