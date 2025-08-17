Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.50
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.30
П2
5.70
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.90
П2
2.85
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.85
П2
9.50
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.46
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«У него большое будущее». Кейн поделился мнением о 18-летнем Ямале

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале, которому нынешним летом исполнилось 18 лет.

Источник: Чемпионат.com

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале, которому нынешним летом исполнилось 18 лет.

«Он фантастический футболист. Очевидно, что демонстрируемое им в столь юном возрасте просто невероятно. Всё выглядит так, как будто впереди его ждёт большое будущее. Давайте посмотрим, встретимся ли мы с “Барселоной” в Лиге чемпионов в нынешнем году. Я рад за него, он фантастический игрок», — приводит слова Кейна Marca.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Нападающий сине-гранатовых включён в число претендентов на награду «Золотой мяч» — 2025.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше