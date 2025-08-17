«Брентфорд» приобрёл игрока у «Борнмута» за рекордную сумму в своей истории

"Мы очень рады заполучить Данго. Мы знали и были удивлены, что он может быть доступен, и как только мы узнали, что его подписание возможно, мы сосредоточились на том, чтобы попытаться заполучить его. Нам понравился его опыт в Премьер-лиге, даже несмотря на его юный возраст, но он пока ещё не нашёл свой ритм из-за отсутствия постоянного игрового времени.