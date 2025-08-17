«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ, гол гостей отменил VAR

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Столичное дерби завершилось безголевой ничьей — 0:0.
Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник гостей Эберечи Эзе, однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. Первый матч за «Челси» в АПЛ провели летние новички клуба Джейми Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао и Лиам Делап.
Во 2-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Игра пройдёт в пятницу, 22 августа. «Кристал Пэлас» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в воскресенье, 24 августа.
Футбол, Англия, Тур 1
17.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Оливер Гласнер
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
34
Джош Ачимпонг
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
24
Рис Джеймс
24′
79′
27
Мало Гюсто
11
Джейми Гиттенс
54′
41
Эстеван
74′
20
Жоао Педро
73′
9
Лиам Делап
8
Энцо Фернандес
79′
17
Андрей Сантос
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
28′
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
33′
20
Адам Уортон
7
Исмаила Сарр
19
Уилл Хьюз
49′
70′
8
Джефферсон Лерма
10
Эбере Эзе
84′
55
Джастин Девенни
Статистика
Челси
Кристал Пэлас
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
3
4
Угловые
11
2
Фолы
10
12
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше