«Астана» после разгрома настигла «Кайрат» в КПЛ

Встреча столичного клуба против жезказганского прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Примечательно, что все голы были забиты во втором тайме. На 51-й минуте счет открыл Усман Камара, а спустя две минуты отличился Макс Эбонг.
На 67-й минуте Джеффри Чинеду забил третий мяч, а окончательный результат на 93-й минуте установил Дритон Цамай.
Таким образом, «Астана» набрала 43 очка и настигла «Кайрат», который с аналогичным количеством баллов возглавлял турнирную таблицу. При этом, у столичного клуба остается матч в запасе.