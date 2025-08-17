Ричмонд
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
0
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.00
П2
1.33
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
4.80
П2
44.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.90
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.91
П2
6.60
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.11
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.14
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Астана» после разгрома настигла «Кайрат» в КПЛ

«Астана» нанесла разгромное поражение «Улытау» в матче 21-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча столичного клуба против жезказганского прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Примечательно, что все голы были забиты во втором тайме. На 51-й минуте счет открыл Усман Камара, а спустя две минуты отличился Макс Эбонг.

На 67-й минуте Джеффри Чинеду забил третий мяч, а окончательный результат на 93-й минуте установил Дритон Цамай.

Таким образом, «Астана» набрала 43 очка и настигла «Кайрат», который с аналогичным количеством баллов возглавлял турнирную таблицу. При этом, у столичного клуба остается матч в запасе.