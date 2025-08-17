«Арсенал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги

Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер.
На 13-й минуте Риккардо Калафьори забил единственный мяч в этой игре.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».
В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
Рубен Аморим
Микель Артета
Риккардо Калафьори
13′
1
Алтай Байындыр
15
Лени Йоро
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
85′
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
23
Люк Шоу
80′
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
55′
16
Амад Диалло
7
Мэйсон Маунт
65′
25
Мануэль Угарте
18
Каземиру
65′
30
Беньямин Шешко
1
Давид Райя
85′
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
72′
12
Юррьен Тимбер
90+1′
33
Риккардо Калафьори
42′
72′
49
Майлс Льюис-Скелли
90+3′
41
Деклан Райс
83′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
60′
20
Нони Мадуэке
11
Габриел Мартинелли
60′
29
Кай Хаверц
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти