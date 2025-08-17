Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.32
П2
8.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
2
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
26.00
П2
56.00
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.01
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.20
П2
1.60
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Арсенал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Источник: Getty Images

Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер.

На 13-й минуте Риккардо Калафьори забил единственный мяч в этой игре.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 1
17.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Микель Артета
Голы
Арсенал
Риккардо Калафьори
13′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
15
Лени Йоро
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
85′
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
23
Люк Шоу
80′
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
55′
16
Амад Диалло
7
Мэйсон Маунт
65′
25
Мануэль Угарте
18
Каземиру
65′
30
Беньямин Шешко
Арсенал
1
Давид Райя
85′
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
72′
12
Юррьен Тимбер
90+1′
33
Риккардо Калафьори
42′
72′
49
Майлс Льюис-Скелли
90+3′
41
Деклан Райс
83′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
60′
20
Нони Мадуэке
11
Габриел Мартинелли
60′
29
Кай Хаверц
Статистика
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
7
3
Угловые
3
4
Фолы
10
19
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше