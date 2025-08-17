Клуб Смакова остался без голов в матче КПЛ-2025

Встреча в Талдыкоргане завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, «Жетысу» которым руководит известный казахстанский специалист Самат Смаков набрал 20 очков и остался на десятом месте.
У «Атырау» 11 баллов и последнее 14 место в турнирной таблице.
Талдыкорганский «Жетысу» и «Атырау» сыграли вничью в матче 21-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Талдыкоргане завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, «Жетысу» которым руководит известный казахстанский специалист Самат Смаков набрал 20 очков и остался на десятом месте.
У «Атырау» 11 баллов и последнее 14 место в турнирной таблице.