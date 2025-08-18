«МЮ» был лучше «Арсенала», новичок Кунья творил чудеса. Но команда Аморима все равно проиграла

Тем не менее тактика «Арсенала» оказалась эффективнее заготовок «Манчестер Юнайтед». Несмотря на существенное превосходство по всем параметрам (1.59 ожидаемых гола против 1.05 в пользу хозяев, 22−9 по ударам), победу увезла команда Артеты. Но «Манчестер Юнайтед» удивил хорошей игрой, да и новички смотрелись отлично — в текущей ситуации и это уже немало. Если «дьяволы» продолжат так играть, то победы придут. А вот если «Арсенал» ничего не изменит, то о трофеях в этом сезоне можно забыть. Показательный во всех смыслах матч — чего от него и ждали.