«МЮ» был лучше «Арсенала», новичок Кунья творил чудеса. Но команда Аморима все равно проиграла

Лучший соперник из возможных
Первый тур стартовавшего сезона-2025/26 в английской премьер-лиге подарил фанатам сразу два топ-противостояния. В субботу прилично обновленный и скорбящий по погибшему в автокатастрофе Диогу Жоте «Ливерпуль» не без проблем обыграл «Борнмут» 4:2. А в воскресенье состоялась английская классика — «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принял «Арсенал».
Матч двух грандов представлял интерес не только из-за вывески. Во-первых, любопытно было посмотреть на прогресс команд — особенно «МЮ». «Дьяволы» откровенно провалили прошлый сезон, показав один из самых слабых результатов в истории — команда Рубена Аморима не то что не попала в еврокубки, оказалась у самой зоны вылета. Встреча с «Арсеналом» представлялась для манкунианцев отличной возможностью показать, что все это было лишь кошмаром прошлого, а сейчас дела пойдут иначе.
Для самих «канониров» соперник уровня «МЮ» тоже был необходим. Команда Микеля Артеты уже несколько лет топчется вокруг больших титулов — каждый год от «Арсенала» многого ждут, и он всякий раз не справляется с задачей выиграть АПЛ. Громкая победа на старте сезона могла бы придать лондонцам импульс — в этом плане соперника лучше раненого «МЮ» было не найти.
Во-вторых, кроме актуальной формы крайне интересно было посмотреть на новичков. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» на двоих потратили почти полмиллиарда евро на трансферы. Манкунианцы полностью обновили линию атаки — нападающие Матеус Кунья, Брайан Мбемо и Беньямин Шешко обошлись им почти в 230 миллионов евро.
«Арсенал» потратил схожую сумму на вингера Нони Мадуэке, полузащитника Мартина Субименди и нападающего Виктора Дьекереша. Последний в составе «Спортинга» стал одним из лучших бомбардиров Европы в прошлом сезоне. Форвард, кстати, мог перейти и в «МЮ», но выбрал Лондон. Интересно, что дебютировать в АПЛ ему пришлось как раз в матче против «красных дьяволов».
Тренеры не стали томить и выпустили в старте почти всех новичков. Аморим оставил в запасе только Шешко — Мбемо и Кунья вышли с первых минут. Артета без раскачки отправил в бой Дьекереша и Субименди — оба заняли места на поле согласно своим амплуа.
Ошибка Байындыра и магия Куньи
К сожалению, матчи подобного уровня в Англии обычно проходят скучно и академично — ничего не изменилось и в этот раз. Хотя «Юнайтед» начал бодро — хозяева сразу же забрали мяч под контроль и несколько раз попытались проникнуть в штрафную с разных флангов. Особенно усердствовали Кунья и левый полузащитник Патрик Доргу — на двоих парни создали несколько опасных моментов уже в первые 10 минут.
Все, что оставалось «Арсеналу» на старте — терпеть. Лондонцы отбивались, зачастую очень грубо и на грани желтой карточки, но им удалось отстоять свои ворота. После 10-й минуты хозяева уменьшили давление.
Вскоре «МЮ» поплатился за пассивность. На 13-й минуте «канониры» буквально второй раз за матч выбрались к чужим воротам и тут же заработали угловой — Матейс де Лигт выбил мяч после прострела капитана «Арсенала» Мартина Эдегора. Стандарт для манкунианцев получился губительным.
В прошлом сезоне команда Артеты была максимально опасна на угловых — лондонцы спасли немало очков благодаря им. В этом чемпионате, похоже, все осталось в силе — «Арсенал» снова открыл счет с углового. Однако никакой магии — по сути, манкунианцы привезли гол сами себе. Деклан Райс выполнил не самую хитрую подачу, но вратарь манкунианцев Алтай Байындыр руками забросил мяч себе за спину, где уже дежурил защитник лондонцев Риккардо Калафьори. Итальянец без проблем забил с нескольких сантиметров в пустые ворота.
Пропущенный гол не слишком возбудил «дьяволов» — они продолжили играть в прежнем темпе, методично пытаясь вскрыть оборону «Арсенала» с разных флангов. Получалось хорошо — во всяком случае, явно осмысленнее, чем в прошлом сезоне. Отдельно впечатлял Кунья — пару раз бразилец включал «режим Месси» и накручивал нескольких соперников на дриблинге. Крайне полезен был Мбемо. Впрочем, забить все это все равно не помогло. «Арсенал», пусть почти и не играл в атаке, ушел на перерыв, ведя в счете.
Качественный тайм «МЮ» и заготовки «Арсенала»
Во втором тайме Артета решил изменить плачевную ситуацию впереди и убрал абсолютно не вписавшихся в матч Дьекереша и Габриела Мартинелли. Вместо них на поле вышли новичок команды Мадуэке и хорошо знакомый «канонирам» Кай Хаверц. Но их появление на ситуацию не повлияло — «Арсенал» до конца матча так и не смог подобраться к воротам Байындыра.
А вот «МЮ», напротив, атаковал без устали. На 65-й минуте Аморим выпустил Шешко вместо Мэйсона Маунта — таким образом, все трио новичков в нападении оказалось на поле. Получилось симпатично, но не более того, мяч все равно не шел в ворота.
Ближе к концу матча «дьяволы» сильно упростили игру, перейдя на забросы. Гости в ответ начали тянуть время и фолить, за что получили три желтые карточки после 85-й минуты. Две из них — за откровенную задержку времени. Досталось вратарю Давиду Райе и защитнику Юррьену Тимберу.
Тем не менее тактика «Арсенала» оказалась эффективнее заготовок «Манчестер Юнайтед». Несмотря на существенное превосходство по всем параметрам (1.59 ожидаемых гола против 1.05 в пользу хозяев, 22−9 по ударам), победу увезла команда Артеты. Но «Манчестер Юнайтед» удивил хорошей игрой, да и новички смотрелись отлично — в текущей ситуации и это уже немало. Если «дьяволы» продолжат так играть, то победы придут. А вот если «Арсенал» ничего не изменит, то о трофеях в этом сезоне можно забыть. Показательный во всех смыслах матч — чего от него и ждали.
Автор: Артем Белинин
Рубен Аморим
Микель Артета
Риккардо Калафьори
13′
1
Алтай Байындыр
15
Лени Йоро
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
85′
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
23
Люк Шоу
80′
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
55′
16
Амад Диалло
7
Мэйсон Маунт
65′
25
Мануэль Угарте
18
Каземиру
65′
30
Беньямин Шешко
1
Давид Райя
85′
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
72′
12
Юррьен Тимбер
90+1′
33
Риккардо Калафьори
42′
72′
49
Майлс Льюис-Скелли
90+3′
41
Деклан Райс
83′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
60′
20
Нони Мадуэке
11
Габриел Мартинелли
60′
29
Кай Хаверц
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти