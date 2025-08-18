Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.00
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.31
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.37
П2
2.23
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Засуха «Челси», рабочий успех «ПСЖ» и победный дебют Модрича в «Милане»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Источник: Reuters

Англия: яркий старт «Ноттингема»

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 1, 17.08.2025, 16:00
Челси
0
Кристал Пэлас
0

Атака «Челси», где вскоре после начала второго тайма дебютировал бразильский талант Эстевао, разбилась об оборону «Кристал Пэлас». При этом гости, добавившие недавно в клубный музей Суперкубок Англии и стартующие на следующей неделе в еврокубках, в дебюте забили сами. Однако радость по поводу результативного штрафного Эзе, которого слухи настойчиво отправляют в «Тоттенхэм», оказалась преждевременной: поход арбитра к монитору после подсказки ВАР привел к отмене взятия ворот. Судьи в последнее время все чаще обращают внимание на то, как представители бьющей команды нарушают правила против стоящих в «стенке» оппонентов. Всего же к финальному свистку команды совместными усилиями нанесли 31 удар. В прошлый раз в первый игровой день более насыщенной атаками получилась нулевая ничья «Бернли» и «Саутгемптона» в 2018 году (34 удара).

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 1, 17.08.2025, 16:00
Ноттингем Форест
3
Брентфорд
1

Прилично пошумевший в прошлом сезоне «Ноттингем» мощно начал и новый чемпионат, заодно показав, что «Брентфорду» будет сложно без возглавившего «Тоттенхэм» Томаса Франка и группы делавших результат лидеров. Например, «пчелы» сразу пропустили после углового, что в прошлом сезоне случилось с ними лишь раз в 18 турах. При этом не теряющий куража Вуд на пятой минуте стал автором самого быстрого гола «лесников» в матчах открытия сезона в АПЛ. Еще раз новозеландец разобрался с вратарем, когда его блестящим пасом со своей половины поля отправил один на один Андерсон. И конечно, нельзя не отметить премьеру новичка Ндоя. Купленный у «Болоньи» вингер сборной Швейцарии в падении очень красиво пробил головой в дальний верхний угол. Подачу Гиббса-Уайта тоже нужно похвалить. Тем более это его 27-й результативный балл в АПЛ, что стало повторением клубного рекорда Йэна Воана.

Испания: бенефис Нико и осечка Симеоне

Футбол
Испания 2025/2026
1-й тур, 17.08.2025, 20:30
Атлетик
3
Севилья
2

Сага с так и несостоявшимся переходом Нико Уильямса в «Барселону» закончилась подписанием десятилетнего контракта с «Атлетиком». Фактически это пожизненное соглашение, но для клуба из Бильбао подобное — нормальная практика. Когда играют только баски — большие мастера на вес золота. Ну, а младший из братьев Уильямс — настоящий бриллиант и король «Сан-Мамес». В воскресенье Нико заработал пенальти и сам его реализовал. Потом — развернув финтом защитника — покатил мяч на пустые ворота в направлении Саннади. Когда же команда Эрнесто Вальверде ослабила хватку и «Севилья» вполне заслуженно отыгралась, ключевым снова стало действие Нико. Рванув под проникающий пас брата Иньяки, он вывел на удар пославшего мяч в противоход вратарю Наварро. Заработанный пенальти, гол и результативный пас в одном матче ла лиги игроки «Атлетика» не собирали со времен легендарного бомбардира Адуриса.

Футбол
Испания 2025/2026
1-й тур, 17.08.2025, 22:30
Эспаньол
2
Атлетико
1

Пять новичков в стартовом составе — не слишком типичная картина для имеющего репутацию консерватора Диего Симеоне. И «Эспаньол» устроил дебютантам серьезную проверку, нагрузив работой мадридскую защиту и персонально Облака. Только те не дрогнули, а преимущество по итогам первого тайма гостям обеспечил блестящий по исполнению штрафной Хулиана Альвареса. Если брать за точку отсчета старт прошлого сезона, то это третий с учетом всех турниров результативный стандарт аргентинца. В лигах топ-5 — лучший результат наряду с Бруну Фернандешем («МЮ») и Мармушем («Манчестер Сити» и «Айнтрахт»).

Наверное, прежним — прагматичным «матрасникам» — этого хватило бы. Они, скорее всего, использовали бы свой следующий шанс. Здесь же случился крутой камбэк каталонцев, который тоже начался с результативного штрафного. Защита гостей зевнула рванувшего за спины гостям Рубио. А потом потрясающий по красоте удар головой нанес Милья. Исполнить такой прием было невероятно сложно, а попасть при этом в дальнюю «девятку» — тем более. Похоже, только так можно победить в первом туре «Атлетико», не проигрывавший на старте на протяжении пятнадцати лет.

Франция: рикошет в пользу чемпиона

Футбол
Франция 2025/2026
1-й тур, 17.08.2025, 21:45
Нант
0
ПСЖ
1

В прошлом сезоне «ПСЖ» не смог обыграть «Нант», который вел привычную для себя борьбу за выживание (два раза по 1:1). Вот и сейчас в гостях у «канареек» чемпионам тоже было непросто, и это ожидаемо. Команда и так сотворила маленькое чудо, после урезанного отпуска и всего недели тренировок героически выиграв европейский Суперкубок. И логично, что четыре дня спустя Луис Энрике выставил смешанный состав, оставив на скамейке большую часть лидеров — Маркиньоса, Кварацхелию, Дембеле, Хакими, Нуну Мендеша и Дуэ.

Источник: Reuters

Зато какие возможности для усиления игры были у «ПСЖ»! С заменами давление только усиливалось, и в результате на помощь атаковавшему с дальней дистанции Витинье (он вышел с капитанской повязкой) пришел рикошет. Он и решил судьбу игры, тогда как гол Гонсалу Рамуша отменили из-за офсайда. Сразу после этого суперкубковый герой был заменен на Хвичу, и парижане спокойно довели дело до скромной по счету победы. Вкатываться в сезон они будут постепенно, и концертов с большой результативностью придется подождать. Пока же отметим первый «сухарь» нового первого номера Шевалье.

Италия: старые грехи Аллегри

Италия. Кубок. 1/32 финала

Милан — Бари 2:0

Голы: Леау, 14, Пулишич, 47.

Скромный результат по итогам прошлого чемпионата Италии привел к тому, что «Милан» в кои-то веки был вынужден начинать кубковую кампанию с 1/32 финала. Возможно, именно такой старт и нужен для раскачки вернувшемуся на «Сан-Сиро» Массимилиано Аллегри. Правда, специалист, который выиграл с россонери скудетто 15 лет назад, не мог находиться на скамейке запасных. Приходится отбывать заработанную еще в «Ювентусе» дисквалификацию.

Забивали же у «Милана» прежние герои, причем открывший счет Рафаэл Леау за семь лет впервые отличился в стартовом матче нового сезона. Это уже что-то новое. А вскоре после гола Пулишича, который разыграл двухходовку с Сантьяго Хименесом, трибуны привел в восторг Модрич. Для этого Луке было достаточно просто появиться у кромки поля перед выходом на замену. И хорват едва не отметил официальную премьеру голом, красиво разбросав финтами двух защитников. Подвиги ветерана впереди, а пока констатируем, что дебют получился победным.

Статистика дня

1-й в истории лиг топ-5 командой, которая выставила в старте одиннадцать родившихся не раньше 2000 года футболистов, стал «Страсбур».

2 минуты и 33 секунды потребовалось полузащитнику Классену, чтобы забить самый быстрый за шесть лет гол «Аякса» в голландском чемпионате.

31 гол после розыгрышей угловых с начала позапрошлого сезона забил в АПЛ «Арсенал». На данном временном отрезке «канонирам» по этому показателю в Англии нет равных, а ближайший конкурент «Ливерпуль» отличился 20 раз.

38 лет и 321 день — возраст форварда Жиру, который стал автором самого «пожилого» гола «Лилля» в Лиге 1. Вернувшийся на родину ветеран забил в национальном первенстве после паузы в 13 лет и 107 дней.

100-й матч в Лиге 1 провел нападающий «ПСЖ» Барколя.

Автор: Андрей Кузичев

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше