Засуха «Челси», рабочий успех «ПСЖ» и победный дебют Модрича в «Милане»

Прилично пошумевший в прошлом сезоне «Ноттингем» мощно начал и новый чемпионат, заодно показав, что «Брентфорду» будет сложно без возглавившего «Тоттенхэм» Томаса Франка и группы делавших результат лидеров. Например, «пчелы» сразу пропустили после углового, что в прошлом сезоне случилось с ними лишь раз в 18 турах. При этом не теряющий куража Вуд на пятой минуте стал автором самого быстрого гола «лесников» в матчах открытия сезона в АПЛ. Еще раз новозеландец разобрался с вратарем, когда его блестящим пасом со своей половины поля отправил один на один Андерсон. И конечно, нельзя не отметить премьеру новичка Ндоя. Купленный у «Болоньи» вингер сборной Швейцарии в падении очень красиво пробил головой в дальний верхний угол. Подачу Гиббса-Уайта тоже нужно похвалить. Тем более это его 27-й результативный балл в АПЛ, что стало повторением клубного рекорда Йэна Воана.