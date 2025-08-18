Засуха «Челси», рабочий успех «ПСЖ» и победный дебют Модрича в «Милане»

Англия: яркий старт «Ноттингема»
Атака «Челси», где вскоре после начала второго тайма дебютировал бразильский талант Эстевао, разбилась об оборону «Кристал Пэлас». При этом гости, добавившие недавно в клубный музей Суперкубок Англии и стартующие на следующей неделе в еврокубках, в дебюте забили сами. Однако радость по поводу результативного штрафного Эзе, которого слухи настойчиво отправляют в «Тоттенхэм», оказалась преждевременной: поход арбитра к монитору после подсказки ВАР привел к отмене взятия ворот. Судьи в последнее время все чаще обращают внимание на то, как представители бьющей команды нарушают правила против стоящих в «стенке» оппонентов. Всего же к финальному свистку команды совместными усилиями нанесли 31 удар. В прошлый раз в первый игровой день более насыщенной атаками получилась нулевая ничья «Бернли» и «Саутгемптона» в 2018 году (34 удара).
Прилично пошумевший в прошлом сезоне «Ноттингем» мощно начал и новый чемпионат, заодно показав, что «Брентфорду» будет сложно без возглавившего «Тоттенхэм» Томаса Франка и группы делавших результат лидеров. Например, «пчелы» сразу пропустили после углового, что в прошлом сезоне случилось с ними лишь раз в 18 турах. При этом не теряющий куража Вуд на пятой минуте стал автором самого быстрого гола «лесников» в матчах открытия сезона в АПЛ. Еще раз новозеландец разобрался с вратарем, когда его блестящим пасом со своей половины поля отправил один на один Андерсон. И конечно, нельзя не отметить премьеру новичка Ндоя. Купленный у «Болоньи» вингер сборной Швейцарии в падении очень красиво пробил головой в дальний верхний угол. Подачу Гиббса-Уайта тоже нужно похвалить. Тем более это его 27-й результативный балл в АПЛ, что стало повторением клубного рекорда Йэна Воана.
Испания: бенефис Нико и осечка Симеоне
Сага с так и несостоявшимся переходом Нико Уильямса в «Барселону» закончилась подписанием десятилетнего контракта с «Атлетиком». Фактически это пожизненное соглашение, но для клуба из Бильбао подобное — нормальная практика. Когда играют только баски — большие мастера на вес золота. Ну, а младший из братьев Уильямс — настоящий бриллиант и король «Сан-Мамес». В воскресенье Нико заработал пенальти и сам его реализовал. Потом — развернув финтом защитника — покатил мяч на пустые ворота в направлении Саннади. Когда же команда Эрнесто Вальверде ослабила хватку и «Севилья» вполне заслуженно отыгралась, ключевым снова стало действие Нико. Рванув под проникающий пас брата Иньяки, он вывел на удар пославшего мяч в противоход вратарю Наварро. Заработанный пенальти, гол и результативный пас в одном матче ла лиги игроки «Атлетика» не собирали со времен легендарного бомбардира Адуриса.
Пять новичков в стартовом составе — не слишком типичная картина для имеющего репутацию консерватора Диего Симеоне. И «Эспаньол» устроил дебютантам серьезную проверку, нагрузив работой мадридскую защиту и персонально Облака. Только те не дрогнули, а преимущество по итогам первого тайма гостям обеспечил блестящий по исполнению штрафной Хулиана Альвареса. Если брать за точку отсчета старт прошлого сезона, то это третий с учетом всех турниров результативный стандарт аргентинца. В лигах топ-5 — лучший результат наряду с Бруну Фернандешем («МЮ») и Мармушем («Манчестер Сити» и «Айнтрахт»).
Наверное, прежним — прагматичным «матрасникам» — этого хватило бы. Они, скорее всего, использовали бы свой следующий шанс. Здесь же случился крутой камбэк каталонцев, который тоже начался с результативного штрафного. Защита гостей зевнула рванувшего за спины гостям Рубио. А потом потрясающий по красоте удар головой нанес Милья. Исполнить такой прием было невероятно сложно, а попасть при этом в дальнюю «девятку» — тем более. Похоже, только так можно победить в первом туре «Атлетико», не проигрывавший на старте на протяжении пятнадцати лет.
Франция: рикошет в пользу чемпиона
В прошлом сезоне «ПСЖ» не смог обыграть «Нант», который вел привычную для себя борьбу за выживание (два раза по 1:1). Вот и сейчас в гостях у «канареек» чемпионам тоже было непросто, и это ожидаемо. Команда и так сотворила маленькое чудо, после урезанного отпуска и всего недели тренировок героически выиграв европейский Суперкубок. И логично, что четыре дня спустя Луис Энрике выставил смешанный состав, оставив на скамейке большую часть лидеров — Маркиньоса, Кварацхелию, Дембеле, Хакими, Нуну Мендеша и Дуэ.
Зато какие возможности для усиления игры были у «ПСЖ»! С заменами давление только усиливалось, и в результате на помощь атаковавшему с дальней дистанции Витинье (он вышел с капитанской повязкой) пришел рикошет. Он и решил судьбу игры, тогда как гол Гонсалу Рамуша отменили из-за офсайда. Сразу после этого суперкубковый герой был заменен на Хвичу, и парижане спокойно довели дело до скромной по счету победы. Вкатываться в сезон они будут постепенно, и концертов с большой результативностью придется подождать. Пока же отметим первый «сухарь» нового первого номера Шевалье.
Италия: старые грехи Аллегри
Италия. Кубок. 1/32 финала
Милан — Бари 2:0
Голы: Леау, 14, Пулишич, 47.
Скромный результат по итогам прошлого чемпионата Италии привел к тому, что «Милан» в кои-то веки был вынужден начинать кубковую кампанию с 1/32 финала. Возможно, именно такой старт и нужен для раскачки вернувшемуся на «Сан-Сиро» Массимилиано Аллегри. Правда, специалист, который выиграл с россонери скудетто 15 лет назад, не мог находиться на скамейке запасных. Приходится отбывать заработанную еще в «Ювентусе» дисквалификацию.
Забивали же у «Милана» прежние герои, причем открывший счет Рафаэл Леау за семь лет впервые отличился в стартовом матче нового сезона. Это уже что-то новое. А вскоре после гола Пулишича, который разыграл двухходовку с Сантьяго Хименесом, трибуны привел в восторг Модрич. Для этого Луке было достаточно просто появиться у кромки поля перед выходом на замену. И хорват едва не отметил официальную премьеру голом, красиво разбросав финтами двух защитников. Подвиги ветерана впереди, а пока констатируем, что дебют получился победным.
Статистика дня
1-й в истории лиг топ-5 командой, которая выставила в старте одиннадцать родившихся не раньше 2000 года футболистов, стал «Страсбур».
2 минуты и 33 секунды потребовалось полузащитнику Классену, чтобы забить самый быстрый за шесть лет гол «Аякса» в голландском чемпионате.
31 гол после розыгрышей угловых с начала позапрошлого сезона забил в АПЛ «Арсенал». На данном временном отрезке «канонирам» по этому показателю в Англии нет равных, а ближайший конкурент «Ливерпуль» отличился 20 раз.
38 лет и 321 день — возраст форварда Жиру, который стал автором самого «пожилого» гола «Лилля» в Лиге 1. Вернувшийся на родину ветеран забил в национальном первенстве после паузы в 13 лет и 107 дней.
100-й матч в Лиге 1 провел нападающий «ПСЖ» Барколя.
Автор: Андрей Кузичев