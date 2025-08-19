Форвард «Наполи» Лукаку получил серьезную травму

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Наполи» на своем официальном сайте сообщил о серьезном повреждении прямой мышцы левого бедра у нападающего Ромелу Лукаку.
Лукаку получил травму 14 августа в товарищеском матче «Наполи» с греческим «Олимпиакосом» (2:1). 32-летний бельгиец начал программу реабилитации, а также пройдет консультацию перед возможной операцией.
По данным журналиста Фабрицио Романо, для выздоровления футболиста потребуется более трех месяцев.
Лукаку перешел в «Наполи» из лондонского «Челси» в начале сезона-2024/25. За это время он сыграл 38 матчей, забил 14 мячей. Лукаку — лучший бомбардир в истории сборной Бельгии (89 голов в 124 встречах).
