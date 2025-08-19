Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Форвард «Наполи» Лукаку получил серьезную травму

Лукаку из «Наполи» получил серьезное повреждение мышц бедра.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Наполи» на своем официальном сайте сообщил о серьезном повреждении прямой мышцы левого бедра у нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку получил травму 14 августа в товарищеском матче «Наполи» с греческим «Олимпиакосом» (2:1). 32-летний бельгиец начал программу реабилитации, а также пройдет консультацию перед возможной операцией.

По данным журналиста Фабрицио Романо, для выздоровления футболиста потребуется более трех месяцев.

Лукаку перешел в «Наполи» из лондонского «Челси» в начале сезона-2024/25. За это время он сыграл 38 матчей, забил 14 мячей. Лукаку — лучший бомбардир в истории сборной Бельгии (89 голов в 124 встречах).

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше