«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с капитаном команды

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с капитаном команды Ромеро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» на своем сайте объявил о продлении контракта с аргентинским защитником Кристианом Ромеро.

Детали соглашения с 27-летним футболистом не приводятся, отмечается, что оно носит долгосрочный характер.

Ромеро — капитан «Тоттенхэма», он перешел в лондонский клуб летом 2021 года на правах годичной аренды из итальянской «Аталанты». В 2022 году аргентинец подписал полноценный контракт со «шпорами».

Всего он провел за «Тоттенхэм» 126 матчей и забил восемь мячей. Также в его активе 44 матча в составе сборной Аргентины, вместе с которой он дважды выиграл Кубок Америки, а также стал чемпионом мира.