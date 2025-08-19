«Бетис» упустил победу над «Эльче» в концовке матча 1-го тура Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердура. Команды не выявили победителя, игра завершилась вничью со счётом 1:1.