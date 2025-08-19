Ричмонд
«Бетис» упустил победу над «Эльче» в концовке матча 1-го тура Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Бетис».

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердура. Команды не выявили победителя, игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 21-й минуте нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль забил первый гол в матче. На 81-й минуте форвард хозяев Херман Валера сравнял счёт во встрече.

Напомним, «Эльче» вернулся в высший дивизион по итогам минувшего сезона.

Во 2-м туре команда из Севильи примет на своём поле «Алавес» из Витории, а «Эльче» на выезде встретится с мадридским «Атлетико».