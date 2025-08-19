Ричмонд
«Лидс» обыграл «Эвертон» в заключительном матче тура АПЛ

«Лидс» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Лидс» на своем поле одержал победу над «Эвертоном» в заключительном матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором гола стал Лукас Нмеча (84-я минута, пенальти).

Во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс» 23 августа на выезде сыграет против лондонского «Арсенала», «Эвертон» днем позднее примет «Брайтон».

Лидс
1:0
Первый тайм: 0:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 1
18.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Elland Road
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Дэвид Мойес
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти