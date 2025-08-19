«Лидс» обыграл «Эвертон» в заключительном матче тура АПЛ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Лидс» на своем поле одержал победу над «Эвертоном» в заключительном матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором гола стал Лукас Нмеча (84-я минута, пенальти).
Во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс» 23 августа на выезде сыграет против лондонского «Арсенала», «Эвертон» днем позднее примет «Брайтон».
Футбол, Англия, Тур 1
18.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Elland Road
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Дэвид Мойес
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти