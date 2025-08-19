Ричмонд
«Марсель» объявил, что выставил Рабьо и Роу на трансфер, ранее сообщалось об их конфликте

«Марсель» на официальном сайте объявил, что выставил на трансфер полузащитников Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Источник: AP 2024

Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла стычка после поражения в матче с «Ренном» (0:1), в результате которой футболисты были близки к драке.

— «Марсель» сообщает, что Адриен Рабио и Джонатан Роу были включены клубом в список трансферов. Это решение было принято в связи с недопустимым поведением в раздевалке после матча с «Ренном» и по согласованию с техническим персоналом, а также в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Решение было сообщено клубом обоим игрокам в понедельник, — написано в заявлении «Марселя».

Ренн
1:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, 1-й тур
15.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Роберто Де Дзерби
Голы
Ренн
Людовик Блас
(Кантен Мерлен)
90+1′
Составы команд
Ренн
30
Брис Самба
48
Абдельхамид Аит Будлал
31′
24
Антони Руо
97
Жереми Жаке
26
Кантен Мерлен
21
Валентен Ронжье
89′
32
Фабиан Ридер
64′
45
Махди Камара
8
Секу Фофана
86′
10
Людовик Блас
95
Пшемыслав Франковски
85′
18
Махамаду Надига
11
Муса Аль-Таамари
37′
84′
34
Ибрахим Салах
39
Мохамед Мейте
37′
4
Кристофер Ву
Марсель
1
Херонимо Рульи
4
Конрад Джейден Иган-Райли
10
Мэйсон Гринвуд
25
Адриен Рабьо
26′
5
Леонардо Балерди
90+4′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
62
Микаэль Мурильо
78′
6
Улиссес Гарсия
84′
17
Джонатан Роу
63′
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Амин Гуири
86′
50
Дэррил Бакола
19
Жоффре Кондогбья
46′
22
Тимоти Веа
8
Анжел Гомеш
86′
34
Робиньо Ваз
Статистика
Ренн
Марсель
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
23
Удары в створ
5
2
Угловые
1
12
Фолы
8
11
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти