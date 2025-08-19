Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Салах стал рекордсменом по числу наград лучшему футболисту года по версии PFA

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Источник: Чемпионат.com

Вингер выиграл этот приз в третий раз, что является рекордом.

В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами. Салах стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. Ранее PFA включила 33-летнего нападающего в символическую сборную минувшего сезона.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Ливерпуль
4:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1
15.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Андони Ираола
Голы
Ливерпуль
Юго Экитике
(Алексис Макаллистер)
37′
Коди Гакпо
(Юго Экитике)
49′
Федерико Кьеза
88′
Мохамед Салах
(Ватару Эндо)
90+4′
Борнмут
Антуан Семеньо
(Дэвид Брукс)
64′
Антуан Семеньо
(Хамед Джуниор Траоре)
76′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
60′
26
Эндрю Робертсон
6
Милош Керкез
43′
60′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
82′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
72′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
72′
17
Кертис Джонс
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
9
Эванилсон
81′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
90′
23
Джеймс Хилл
7
Дэвид Брукс
14′
84′
47
Бен Уинтерберн
12
Тайлер Адамс
90′
22
Эли Жуниор Крупи
8
Алекс Скотт
74′
25
Хамед Джуниор Траоре
Статистика
Ливерпуль
Борнмут
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
7
Фолы
7
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти