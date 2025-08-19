Салах стал рекордсменом по числу наград лучшему футболисту года по версии PFA

В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами. Салах стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. Ранее PFA включила 33-летнего нападающего в символическую сборную минувшего сезона.