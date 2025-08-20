«Ньюкасл» отверг обвинения Исака в нарушении договоренности

«Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свою собственную версию событий, даже если они знают, что она не отражает того, что на самом деле было сказано и согласовано за закрытыми дверями. Реальность такова, что обещания были даны, и клубу давно известна моя позиция. Делать вид, что эти проблемы только возникают, значит вводить в заблуждение. Когда обещания нарушаются и доверие теряется, отношения не могут продолжаться. Вот как обстоят дела у меня сейчас, и почему перемены в интересах всех, а не только меня», — написал Исак в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).