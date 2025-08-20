Ричмонд
«Ньюкасл» отверг обвинения Исака в нарушении договоренности

«Ньюкасл» отверг обвинения Исака в нарушении договоренности о переходе.

Источник: Michelle Mercer/Newcastle United via Getty Images

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Английский «Ньюкасл» отверг обвинения шведского футболиста Александера Исака в нарушении договоренности о его переходе в другую команду.

Ранее Daily Mail сообщила, что Исак объявил руководству «Ньюкасла» о желании покинуть клуб. Одним из претендентов на футболиста назывался «Ливерпуль», который может предложить за Исака около 173 млн евро. В июле сообщалось, что 25-летний игрок перестал посещать тренировки «Ньюкасла».

Накануне Исак заявил, что ранее договорился с руководством клуба о переходе в другую команду, но обещания были нарушены.

«Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свою собственную версию событий, даже если они знают, что она не отражает того, что на самом деле было сказано и согласовано за закрытыми дверями. Реальность такова, что обещания были даны, и клубу давно известна моя позиция. Делать вид, что эти проблемы только возникают, значит вводить в заблуждение. Когда обещания нарушаются и доверие теряется, отношения не могут продолжаться. Вот как обстоят дела у меня сейчас, и почему перемены в интересах всех, а не только меня», — написал Исак в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В «Ньюкасле» заявили, что футболист не перейдет в другую команду.

«Мы ясно даем понять, что контракт с Алексом остается в силе, и что официальные лица клуба никогда не давали никаких обещаний о том, что он может покинуть “Ньюкасл” этим летом. При принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы “Ньюкасла”, команды и наших болельщиков, и мы четко дали понять, что условия продажи этим летом еще не озвучены. И мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены», — говорится в ответном заявлении на сайте клуба.

Исак представляет «Ньюкасл» с 2022 года и отметился за команду 62 голами в 109 матчах. Также он выступал за шведский АИК, немецкую «Боруссию» (Дортмунд), нидерландский «Виллем» и испанский «Реал Сосьедад». За сборную Швеции форвард забил 16 мячей в 52 матчах.