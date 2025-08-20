На испанском ТВ украинского футболиста назвали россиянином

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Комментатор на испанском телевидении назвал украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова россиянином и несколько раз исковеркал его фамилию, сообщает footboom1.com.
«Жирона» проиграла «Райо Вальекано» со счетом 1:3 в матче первого тура Ла Лиги 15 августа. По ходу матча телекомментатор канала Movistar назвал Цыганкова «российским футболистом». Кроме того, он несколько раз перепутал фамилию защитника, называя его Пысанковым.
Цыганкову 27 лет. Он перешел в «Жирону» из киевского «Динамо» в январе 2023 года за 5 млн евро и провел за испанский клуб 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.