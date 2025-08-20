На испанском ТВ украинского футболиста назвали россиянином

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.49
П2
2.46
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.34
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
13.50
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.49
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.18
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2

На испанском ТВ украинского футболиста назвали россиянином

На испанском телевидении украинского футболиста Цыганкова назвали россиянином.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Комментатор на испанском телевидении назвал украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова россиянином и несколько раз исковеркал его фамилию, сообщает footboom1.com.

«Жирона» проиграла «Райо Вальекано» со счетом 1:3 в матче первого тура Ла Лиги 15 августа. По ходу матча телекомментатор канала Movistar назвал Цыганкова «российским футболистом». Кроме того, он несколько раз перепутал фамилию защитника, называя его Пысанковым.

Цыганкову 27 лет. Он перешел в «Жирону» из киевского «Динамо» в январе 2023 года за 5 млн евро и провел за испанский клуб 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.