«Марсель» выставил на трансфер Рабьо и Роу после драки в раздевалке

«Марсель» выставил футболистов Рабьо и Роу на трансфер после драки в раздевалке.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Марсель» объявил на своем официальном сайте о том, что полузащитники Адриен Рабьо и Джонатан Роу выставлены на трансферный рынок в связи с недопустимым поведением в раздевалке.

«Марсель» 15 августа проиграл «Ренну» со счетом 0:1 в матче первого тура нового сезона Лиги 1. По окончании встречи СМИ сообщили, что в раздевалке «Марселя» вспыхнул конфликт между несколькими футболистами, переросший в драку. В понедельник Рабьо и Роу не были допущены на клубную тренировку.

«Марсель» объявляет, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу внесены в список игроков на трансфер. Данное решение принято в связи с недопустимым поведением в раздевалке после матча с «Ренном» по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Клуб уведомил об этом обоих футболистов в понедельник«, — говорится в заявлении “Марселя”.

Рабьо 30 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в составе сборной Франции. До перехода в «Марсель» в сентябре 2024 года Рабьо выступал за «Пари Сен-Жермен», «Тулузу» и итальянский «Ювентус». Роу 22 года. Англичанин перешел в «Марсель» из «Норвича» за 14,5 млн евро.