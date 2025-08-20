«Марсель» выставил на трансфер Рабьо и Роу после драки в раздевалке

«Марсель» объявляет, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу внесены в список игроков на трансфер. Данное решение принято в связи с недопустимым поведением в раздевалке после матча с «Ренном» по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Клуб уведомил об этом обоих футболистов в понедельник«, — говорится в заявлении “Марселя”.