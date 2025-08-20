Илья Самошников: не думал, что Кварацхелия будет претендовать на «Золотой мяч»

Накануне телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.