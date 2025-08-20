Нападающий «Арсенала» Хаверц выбыл из строя из-за травмы колена

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму колена на тренировке, сообщает The Athletic.
Немецкий нападающий пропустил открытую тренировку команды, которая прошла в среду утром. Тяжесть повреждения пока не определена, поэтому сроки восстановления пока остаются неясными. Отмечается, что клуб активно рассматривает варианты на трансферном рынке, чтобы компенсировать отсутствие форварда.
Хаверцу 26 лет. Он выступает за «Арсенал» с 2023 года. В прошлом сезоне немец принял участие в 36 матчах, в которых отметился 15 забитыми мячами. Из-за различных травм форвард пропустил 23 игры.