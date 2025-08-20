Ричмонд
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.40
П2
1.50
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.55
П2
2.62
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.71
П2
12.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.54
П2
13.75
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.37
П2
6.10
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
5.42
X
4.51
П2
1.55
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.71
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.70
П2
5.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.25
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.42
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Нападающий «Арсенала» Хаверц выбыл из строя из-за травмы колена

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц получил травму колена на тренировке.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Кай Хаверц получил травму колена на тренировке, сообщает The Athletic.

Немецкий нападающий пропустил открытую тренировку команды, которая прошла в среду утром. Тяжесть повреждения пока не определена, поэтому сроки восстановления пока остаются неясными. Отмечается, что клуб активно рассматривает варианты на трансферном рынке, чтобы компенсировать отсутствие форварда.

Хаверцу 26 лет. Он выступает за «Арсенал» с 2023 года. В прошлом сезоне немец принял участие в 36 матчах, в которых отметился 15 забитыми мячами. Из-за различных травм форвард пропустил 23 игры.