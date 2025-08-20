Суперкомпьютер назвал главного фаворита на чемпионство в новом сезоне Серии А

На первом месте рейтинга с существенным отрывом лидирует «Интер» — 35,9%.
На второй позиции находится «Наполи» с вероятностью чемпионства 13,7%, на третьем месте «Аталанта» — 12,8%.
Топ-5 замыкают «Рома» (9,9%) и «Ювентус» (8,2%).
Суперкомпьютер статистической компании Opta Analyst назвал главных фаворитов на чемпионство в новом сезоне Серии А.
