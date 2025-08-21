Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Третий не лишний: останется ли Сафонов во французском гранде

«ПСЖ» может продать Матвея во избежание имиджевых и политических рисков после прихода в клуб украинца Забарного.

Источник: Reuters

Матвей Сафонов уже чуть больше года выступает за французский «ПСЖ». Однако в полной мере порадоваться за российского вратаря у нас пока не получается. Да, в Париже Матвей выиграл уже почти всё, что только можно в мировом клубном футболе: и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Разве что клубный чемпионат мира не покорился. Но есть одна проблема: за год Сафонов так и не стал основным вратарем «ПСЖ». Он стал лишь ближайшим сменщиком Доннаруммы. А вратарей, как правило, меняют нечасто.

Важный вклад

В прошлом сезоне «ПСЖ» задействовал трех вратарей в различных турнирах. Лидером по игровому времени, конечно же, стал Доннарумма. На счету итальянца — 47 матчей в чемпионате (24) и Суперкубке Франции (1; в кубке страны Джиджи не играл), а также Лиге чемпионов (15) и клубном чемпионате мира (7). Суммарно итальянец пропустил 43 гола, а в 17 матчах отыграл «на ноль».

Реже всего парижане прибегали к услугам 24-летнего испанского голкипера Арнау Тенаса: у него всего лишь по одному матчу в чемпионате и кубке Франции.

Сафонов же попытался навязать конкуренцию Доннарумме. И иногда у него это получалось — не только в ситуациях с травмами Джанлуиджи. 10 матчей в чемпионате, пять — в кубке и два — в Лиге чемпионов. Как итог: 13 пропущенных мячей и семь «сухарей». Достаточно неплохой результат, если отталкиваться от количества предоставленного Матвею игрового времени.

Без преувеличения, вклад россиянина в победу в Лиге чемпионов не стоит недооценивать. Без «сухой» победы над испанской «Жироной» в 1-м туре «ПСЖ» мог финишировать за пределами топ-24 команд, 16 из которых дополнительно боролись за выход в ⅛ финала. И не было бы тогда никакого трофея. Наверняка и Доннарумма сыграл бы в том матче не хуже, но мы этого теперь не узнаем. Есть факт — Сафонов принес «ПСЖ» один очень важный «сухарь» в победной еврокубковой кампании.

К началу сезона-2025/26 в парижском клубе сложилась следующая ситуация. Доннарумма близок к уходу в «Манчестер Сити» за 23−25 миллионов евро, как сообщил инсайдер Альфредо Педулла. И казалось, что вот он — шанс для Сафонова стать основным вратарем клуба. Но есть нюанс.

Разная информация

9 августа «ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним французским вратарем Люкой Шевалье. Парижане приобрели его у соотечественников из «Лилля» за 40 миллионов евро (по данным портала Transfermarkt). И вряд ли, как минимум поначалу, клуб станет держать такого дорогого вратаря на лавке.

Пока что так и получается. Начался новый сезон, и в двух матчах из двух возможных первым номером «ПСЖ» был именно Шевалье, который принес команде победу в серии пенальти с «Тоттенхэмом» за Суперкубок Европы, а также в матче 1-го тура чемпионата Лиги 1 против «Нанта», не пропустив. За всем этим Сафонов наблюдал со скамейки запасных.

Так что сейчас у Матвея есть два варианта: либо ждать ошибок или травмы Шевалье и потом цепляться за свой шанс в основе, либо уходить из «ПСЖ». А такие слухи пошли в СМИ не только на фоне прихода прямого конкурента в лице Шевалье, но также из-за прихода во французский клуб украинского защитника Ильи Забарного, во избежание имиджевых и политических рисков.

Но кажется, что пока говорить о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» преждевременно. Отец Матвея Сафонова в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что не получал информацию о таком развитии событий.

После перехода Забарного Le10sport со ссылкой на L"Equipe отметил, что в последнее время «ПСЖ» предлагал Сафонову несколько вариантов продолжения карьеры, но россиянин отказался уходить, так как «ему нравится жизнь в Париже» и он «хорошо адаптировался и неплохо говорит по-французски».

Тот же L"Equipe вскоре сообщил, что Сафонов намерен бороться с Шевалье за роль основного вратаря «ПСЖ». Уйти самому — равносильно «проявлению слабости». Так что условие ухода только одно: если сам клуб попросит Матвея «собирать вещи», а также найдется достойный, крупный европейский клуб, способный не просто приобрести российского вратаря, но и сделать его основным. Пока что каких-либо конкретных слухов на этот счет не было (кроме варианта с турецким «Галатасараем»). А Забарный тут ни при чем.

Мало того, по информации Sport24, между Сафоновым и Забарным уже сложились обычные рабочие отношения: во время традиционного приветственного коридора на тренировке Матвей без злого умысла слегка ударил Илью по плечу, а на матч Суперкубка Европы в итальянский Удине оба игрока летели в соседних креслах самолета. Также сообщалось, что в рамках рабочих моментов игроки общаются между собой на русском языке, а главный тренер команды Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш лично поговорили с Забарным и Сафоновым, объяснив, что в клубе тема политики подниматься не будет. Помимо всего прочего, в налаживании коммуникации помогает и капитан «ПСЖ», бразилец Маркиньос, освежающий эмоциональный баланс и сохраняющий в раздевалке исключительно рабочую атмосферу.

Так что есть надежда, что политические моменты не станут причиной возможного ухода Сафонова из «ПСЖ», и Матвей будет доказывать свою готовность быть основным вратарем исключительно по спортивным качествам. И тогда за будущее россиянина в Париже можно будет не беспокоиться.

С другой стороны, если Энрике и дальше будет доверять Шевалье, то Сафонов снова окажется в роли запасного. И не факт, что Матвею такая роль будет по душе. Тогда уже стоит задуматься о смене клубной прописки.

— Шевалье — конкурент, конечно, серьезный, но Матвею по силам выиграть борьбу за место в воротах парижан, — отметил «Известиям» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — У Доннаруммы, считаю, было одно преимущество перед Матвеем. Но очень существенное. Имею в виду огромный опыт выступлений в еврокубках, на чемпионатах Европы. И в прошлом сезоне, на мой взгляд, во второй половине чемпионата именно это помогло итальянцу провести один из лучших отрезков в своей карьере, помочь «ПСЖ» завоевать все трофеи. А вот у Шевалье такого преимущества перед Сафоновым нет. В остальном же они примерно равны. Да и второй мяч, который «Тоттенхэм» забил парижанам в Суперкубке УЕФА, говорит о том, что Шевалье тоже не застрахован от ошибок.

Кажется, эта история еще получит продолжение в ближайшее время. Будем наблюдать дальше.

Алексей Михайлов