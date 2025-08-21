Третий не лишний: останется ли Сафонов во французском гранде

Матвей Сафонов уже чуть больше года выступает за французский «ПСЖ». Однако в полной мере порадоваться за российского вратаря у нас пока не получается. Да, в Париже Матвей выиграл уже почти всё, что только можно в мировом клубном футболе: и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Разве что клубный чемпионат мира не покорился. Но есть одна проблема: за год Сафонов так и не стал основным вратарем «ПСЖ». Он стал лишь ближайшим сменщиком Доннаруммы. А вратарей, как правило, меняют нечасто.