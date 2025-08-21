У этих топ-футболистов осталось 10 дней, чтобы сменить клуб. «Подвис» не только Исак

В ответ «Ньюкасл» выступил со своим сообщением: «Мы разочарованы публикацией Александера Исака в социальных сетях. В ответ мы можем сообщить, что у Алекса действующий контракт и что ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что Алекс сможет покинуть “Ньюкасл Юнайтед” этим летом.



Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы “Ньюкасл Юнайтед”, команды и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи этим летом не изменились».