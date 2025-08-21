У этих топ-футболистов осталось 10 дней, чтобы сменить клуб. «Подвис» не только Исак

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
1.96
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.60
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.65
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.77
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.25
П2
6.94
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.63
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.63
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.51
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.40
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.24
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.06
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.15
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.55
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.36
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.70
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.00
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.80
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.69
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.10
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.24
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.00
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

У этих топ-футболистов осталось 10 дней, чтобы сменить клуб. «Подвис» не только Исак

Некоторые истории напрямую зависят друг от друга.

Источник: Чемпионат.com

До конца трансферного окна в топ-5 лигах Европы остаётся менее двух недель! Во Франции сделки разрешены до 31 августа, в Англии, Испании и Италии — до 1 сентября, а в Германии — до 2-го. У клубов всё меньше времени, чтобы не только усилить составы, но и расстаться с ненужными/проблемными активами. Какие топ-игроки сейчас находятся вне заявок команд и ждут разрешения ситуации со своим будущим?

Александер Исак («Ньюкасл»)

Источник: Reuters

Главная трансферная сага лета. «Ньюкасл» никак не хочет отпускать Исака, хотя сам форвард сообщил клубу о желании перейти в «Ливерпуль». Все предложения мерсисайдцев по игроку отвергаются «сороками». А сам Исак бойкотирует тренировки и матчи «Ньюкасла». Ситуация дошла до критической отметки: во вторник, 19 августа, Александер опубликовал сообщение в соцсетях. Он заявил, что «клуб нарушил обещания» и «сотрудничество не может продолжаться».

В ответ «Ньюкасл» выступил со своим сообщением: «Мы разочарованы публикацией Александера Исака в социальных сетях. В ответ мы можем сообщить, что у Алекса действующий контракт и что ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что Алекс сможет покинуть “Ньюкасл Юнайтед” этим летом.

Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы “Ньюкасл Юнайтед”, команды и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи этим летом не изменились».

The Athletic сообщает, что Исак сосредоточен на трансфере в «Ливерпуль». Однако мерсисайдцы пока что не делали новых предложений после того, как «Ньюкасл» отказался от сделки в £ 110 млн. Трансфер возможен в случае, если «Ливерпуль» предложит около £ 150 млн, а «Ньюкасл» найдёт шведу замену. Но теперь клуб Исака может пойти на принцип и не продать шведа ни за какие деньги после его демарша в соцсетях.

Йоан Висса («Брентфорд»)

Источник: AP 2024

Висса — основная цель «Ньюкасла» для усиления атаки. Однако в переговорах с «Брентфордом» возникли трудности. Журналист Daily Mail Крейг Хоуп сообщил, что предложение «Ньюкасла» в £ 40 млн за Висса было отклонено. «Брентфорд» требует за 28-летнего игрока £ 60 млн.

Год назад клуб удержал Йоана, однако согласился отпустить его летом 2025 года. Нападающий ожидал, что «Брентфорд» сдержит обещание, но пока с этим возникли проблемы. Из-за этого Висса отказался тренироваться с командой и играть в 1-м туре АПЛ. Затем он удалил все фото из соцсетей, которые связаны с «Брентфордом».

«Ньюкасл» угодил в забавную ситуацию. Их трансферная цель (Висса) ведёт себя так же, как и собственный футболист (Исак). А «Брентфорд» принципиально не сбавляет стоимость, как и сам «Ньюкасл» в истории с Александером и «Ливерпулем». Перейдёт ли хотя бы один из игроков в новый клуб? Запасаемся попкорном и следим.

Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»)

Источник: AP 2024

История с уходом Эдерсона из «Манчестер Сити» развернулась в нескольких актах. В начале лета СМИ активно отправляли вратаря в «Галатасарай». В середине июля бразилец сообщил, что «никуда не уйдёт из “Сити”. Но клуб приобрёл вратаря “Бёрнли” Джеймса Траффорда и близок к сделке с “ПСЖ” по Джанлуиджи Доннарумме. Поэтому Эдерсон решил, что пора расставаться.

Вратарь отсутствовал в заявке «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Тренер команды Пеп Гвардиола заявил, что если игрок хочет уйти, то он может это сделать — на условиях клуба. Главный претендент на Эдерсона — снова «Галатасарай». Инсайдер Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что турецкий клуб предложил за 32-летнего бразильца около € 10 млн, однако англичане пока не приняли сделку, поскольку хотят получить за Эдерсона более внушительную сумму. Переговоры продолжаются.

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Источник: Reuters

Доннарумма стал одним из главных героев «ПСЖ» в сезоне-2024/2025. Без него клуб вряд ли бы взял четыре трофея за год. Но тренер Луис Энрике принял циничное решение избавиться от итальянца. Почему? Всё дело в навыках Джиджи: он — не лучший вратарь по игре ногами. А в футболе Энрике этот аспект важен. «Доннарумма исключён из состава, это моё собственное решение. Я на 100% ответственен за это. Мне нужен другой тип вратаря, и я принял это решение. Джиджио — один из лучших голкиперов в мире», — отметил тренер «ПСЖ».

Джанлуиджи выступил с заявлением об уходе из парижского клуба. Однако он до сих пор принадлежит «ПСЖ», пусть и не включён в заявку. Главный претендент на итальянца — «Манчестер Сити». Инсайдер Флориан Плеттенберг отметил, что клуб и игрок практически договорились по контракту. А «Сити» сделает официальное предложение «ПСЖ», как только продаст Эдерсона.

Савиньо («Манчестер Сити»)

Источник: AP 2024

Савиньо за сезон-2024/2025 так и не стал одним из лидеров «Манчестер Сити». Хотя провёл 48 матчей за клуб во всех турнирах. Вероятно, бразилец решил, что оказаться звездой в «Тоттенхэме» будет проще. И согласился на переход в лондонский клуб, однако «Сити» не отпускает бразильца. Издание Globo сообщило, что Савиньо отказались продать «Тоттенхэму» за € 70 млн.

Фабрицио Романо информировал, что главный исполнительный директор City Group Ферран Сориано препятствует переходу. Сам Савиньо очень хочет перейти, однако не собирается портить отношения с «Манчестер Сити». Найдут ли компромисс клубы и футболист за оставшиеся дни? Отметим, что Савиньо отсутствовал в заявке «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»,

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не хочет видеть Алехандро Гарначо в команде. Проблемы между футболистом и тренером начались ещё по ходу сезона-2024/2025. Аморима не устраивали игра аргентинца и его отношение к делу. А после проигранного финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» между ними случился конфликт. Футболист был недоволен, что его не выпустили на поле. «Тебе лучше молиться, чтобы найти клуб, который тебя подпишет», — сказал ему Аморим.

И такая команда нашлась. «Челси» хочет приобрести аргентинца и ведёт переговоры с «МЮ». По информации журналиста talkSPORT Алекса Крука, Гарначо сообщил своим друзьям, что переходит в «Челси». Руководство лондонцев призвало Алехандро проявить терпение. Ожидается, что переговоры между клубами активизируются в ближайшие дни. А по данным Бена Джейкобса, «МЮ» требует за вингера £ 50 млн.

Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»)

Источник: Reuters

Летом 2023 года «Манчестер Юнайтед» купил Расмуса Хойлунда у «Аталанты» за € 77,8 млн. Но датчанин не стал лидером атаки манкунианцев. За 95 матчей в клубе он забил всего 26 мячей. Нынешним летом «МЮ» взял в атаку Беньямина Шешко, Матеуса Кунью и Брайана Мбемо. А на Хойлунда не сильно рассчитывают. Расмус остался вне заявки на матч 1-го тура АПЛ с «Арсеналом». А «МЮ» активно ищет форварду новую команду.

Интерес к Хойлунду проявляли разные команды: «Интер», «Милан», «Наполи», «Ювентус», дортмундская «Боруссия». Однако датчанин до сих пор остаётся в Манчестере. По информации Фабрицио Романо, «Наполи» рассматривает вариант с арендой Хойлунда после травмы основного форварда Ромелу Лукаку. А героев, готовых заплатить за Расмуса, так и не нашлось.

Кристофер Нкунку («Челси»)

Источник: AP 2024

«Челси» хочет расстаться с Кристофером Нкунку. Как сообщает Фабрицио Романо, клуб ведёт переговоры с «Баварией» и «РБ Лейпциг». Однако обе немецкие команды предпочитают аренду, а «Челси» — полноценную продажу.

По данным Caught Offside, лондонцы уже снизили трансферную стоимость Кристофера с € 45 млн до € 40 млн. «Челси» мечтает продать француза как можно скорее, чтобы приобрести Хави Симонса. Но пока что потенциальные покупатели не спешат платить требуемую сумму.

Николас Джексон («Челси»)

Источник: AP 2024

Николас Джексон стал третьим выбором на роль центрфорварда после прихода в «Челси» Лиама Делапа и Жоао Педро. Фабрицио Романо сообщил, что сенегалец точно покинет клуб летом. Но пока что ни один из клубов не договорился с «Челси». Ранее интерес к Джексону проявили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

По последней информации, «Арсенал» рассматривает вариант с покупкой Николаса после травмы Кая Хаверца. У сенегальца есть полторы недели, чтобы найти новый клуб. Иначе Джексон рискует потерять минимум полгода: матч 1-го тура с «Кристал Пэлас» он уже пропустил.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Источник: AP 2024

«Манчестер Юнайтед» мечтает избавиться от Джейдона Санчо. Но реальных претендентов на вингера нет. Арендовавший игрока в сезоне-2024/2025 «Челси» даже выплатил компенсацию «МЮ» в £ 5 млн за отказ от выкупа. Затем Санчо интересовались «Ювентус» и «Рома», однако в итоге сделки не состоялись. Джейдон отстранён от основной команды «Манчестер Юнайтед». Если англичанин не найдёт новый клуб до конца лета, то высока вероятность, что 25-летний игрок останется на год без футбола.

Автор: Никита Паглазов