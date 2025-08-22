Ричмонд
Форварда «Манчестер Юнайтед» Хойлунда предлагают «Баварии», мюнхенцы рассматривают других

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд был предложен мюнхенской «Баварии» для аренды, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Бавария» пока не заинтересована в датском футболисте и продолжает рассматривать другие варианты. По переходу Хойлунда на правах аренды в настоящее время работает итальянский «Наполи». В окружении игрока считают, что его будущее определится в течение ещё нескольких дней.

22-летний Хойлунд выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за € 77,8 млн. Контракт датчанина с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 35 млн.

В прошлом сезоне Хойлунд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и четырьмя голевыми передачами.