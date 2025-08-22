Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
30.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.06
П2
1.72
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Суперкомпьютер определил главных фаворитов нового сезона Серии А

Суперкомпьютер компании Opta провёл анализ команд, которые принимают участие в нынешнем сезоне итальянской Серии А, и определил главных фаворитов на завоевание чемпионского титула, сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X.

Источник: Чемпионат.com

Чемпионат Италии, по прогнозам суперкомпьютера, выиграет «Интер». На победу «нерадзурри» дают 35,9%. Главными конкурентами миланской команды называют «Наполи» (13,7%) и «Аталанту» (12,8%).

Чемпионат Италии, по прогнозам суперкомпьютера, выиграет «Интер». На победу «нерадзурри» дают 35,9%. Главными конкурентами миланской команды называют «Наполи» (13,7%) и «Аталанту» (12,8%).

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». Неаполитанцы выигрывали итальянское первенство четыре раза. Новый сезон Серии А стартует в эту субботу, 23 августа, матчем между «Дженоа» и «Лечче».